Emina Jahovic: Mustafa için gitmiyorum

Ayrıldıktan sonra arkadaş kalamayan ünlüler arasında yerlerini alan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal artık iki yabancı gibi. 10 yıllık evliliklerini bir celsede bitiren ikili, Yavuz'un geçen ayki doğum gününde birbirine selam dahi vermemişti.

Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda doğum günü partisine katılan Emina Jahovic, taşınma iddiası hakkında ilk kez konuştu.

"MUSTAFA'YA KOMŞU OLMAK İÇİN DEĞİL"

Sırp şarkıcı, Zorlu'da oturan eski eşine komşu olacağı haberine şöyle tepki gösterdi: "Evet taşınıyorum. Ama Mustafa'ya komşu olarak değil. Çocuklar okula ve babalarına yakın olsunlar diye." Jahovic, bu açıklamasıyla da eski eşiyle dostluğunun bittiği haberlerini bir kez daha doğrulamış oldu.