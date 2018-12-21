taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2897
Euro
6.0542
Altın
1258.83
Borsa
91368.58
Gram Altın
213.697

Emina Jahovic ticarete atılıyor

Emina Jahovic sürpriz kararıyla çok konuşulacak.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 11:36..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

ğğ

Mustafa Sanda'la olan 10 yıllık evliliğini haziran ayında sonlandıran Emina Jahovic, iş insanı Saadettin Saran’la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hayatında büyük değişiklikler olan Emina Jahovic, patroniçe oluyor. Şarkıcı, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kendi tasarladığı kozmetik ürünlerini, yeni yılda satışa çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyor.

HEDEF 2 MİLYON DOLAR

Çocukları Yaman ve Yavuz’un ilk iki harfi ve kendi ismini taşıyan ‘Yaemina’ markasını piyasaya sürmeye hazırlanan Jahovic, ürünlerini Türkiye ve memleketi Sırbistan başta olmak üzere, Avrupa ve Balkan ülkelerinde satışa sürecek. Ticarete atılan şarkıcının, yaklaşık 2 milyon dolar kazanacağı konuşuluyor.

Emina Jahovic ticarete atılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

İbrahim Tatlıses AK Parti üyesi oldu

73
CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

CHP Osmaniye, Isparta ve Nevşehir'i de İyi Parti'ye verdi

77
ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

ÖSO'dan Fırat'ın doğusuna bildiri

53
Plastik poşet yerine rengarenk fileler

Plastik poşet yerine rengarenk fileler

71
Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

Fenerbahçe EuroLeague'de Buducnost'ı 89-65 mağlup etti

37
Barzani ABD’nin çekilmesinden endişe duyuyor

Barzani ABD’nin çekilmesinden endişe duyuyor

29
Mars Express'in gönderdiği son görüntüler: Buz Gölü

Mars Express'in gönderdiği son görüntüler: Buz Gölü

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir