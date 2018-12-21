Emina Jahovic ticarete atılıyor

Mustafa Sanda'la olan 10 yıllık evliliğini haziran ayında sonlandıran Emina Jahovic, iş insanı Saadettin Saran’la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hayatında büyük değişiklikler olan Emina Jahovic, patroniçe oluyor. Şarkıcı, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kendi tasarladığı kozmetik ürünlerini, yeni yılda satışa çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyor.

HEDEF 2 MİLYON DOLAR

Çocukları Yaman ve Yavuz’un ilk iki harfi ve kendi ismini taşıyan ‘Yaemina’ markasını piyasaya sürmeye hazırlanan Jahovic, ürünlerini Türkiye ve memleketi Sırbistan başta olmak üzere, Avrupa ve Balkan ülkelerinde satışa sürecek. Ticarete atılan şarkıcının, yaklaşık 2 milyon dolar kazanacağı konuşuluyor.