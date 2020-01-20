Emina Jahovic'ten Sadettin Saran açıklaması

Şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam 38’inci yaş gününü yakın dostlarının katıldığı bir partiyle Bebek’teki bir mekanda kutladı.

"ÖZEL BİR HEDİYE ALDI"

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan şarkıcı, muhabirlerin eski eşi Mustafa Sandal’ı sorması üzerine “Mustafa doğum günümü kutladı. Çok da özel bir hediye aldı. Ama burada söylemek olmaz” diye konuştu.

"MUSTAFA DA BENİM İÇİN DEĞERLİ"

Sandal’ın çıkardığı kitap ile ilgili de konuşan şarkıcı, “Kitabı henüz okumadım. Ama ben onun için nasıl değerliysem, Mustafa da benim çok değerlidir. Bu özel günde çocuklarım ve Mustafa için sağlık diledim” diye konuştu.

"ASLA OLMAYACAK"

Gazetecilerin “Sadettin Saran ile barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu?” diye sorması üzerine Jahovic, “Barışma falan yok. Asla da olmayacak” dedikten sonra evinin yolunu tuttu.