Emine Erdoğan G-20 zirvesinde first lady'ler ile buluştu

Arjantin'de yapılan G-20 Liderler Zirvesi dolayısıyla eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, zirvedeki resmi eş programına katıldı.

LİDER EŞLERİ DE G-20 ZİRVESİNDE BULUŞTU

Arjantin First Lady'si Juliana Awada ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Kanada, ABD, Güney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Çin, Meksika devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de hazır bulundu.

MÜZE EVİNDE SAMİMİ SOHBETLER

Arjantin Kadın Birliği'nin kurucusu yazar Victoria Ocampo'nun müze evinde gerçekleşen buluşmada lider eşleri samimi sohbetler yaptı.

FİRST LADY'LERDEN AİLE FOTOĞRAFI

Emine Erdoğan, diğer lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı.