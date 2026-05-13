Emine Erdoğan paylaştı: Uluslararası Sıfır Atık Forumu, İstanbul'da düzenlenecek

Doğal kaynakların yerine konulamaz biçimde tüketilmesi, çevrenin kirlenmesi ve gelecek kuşaklara yaşanılması zor bir dünya bırakılmasını önlemek adına, 27 Eylül 2017’de 'Sıfır Atık Hareketi' başlatıldı.

Bu hareket 2026 yılına geldiğimizde ise büyüdü, dünyada da ilgi görmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede yayıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2022 yılındaki oturumunda, 105 ülke tarafından 30 Mart, ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan edildi.

Şimdi ise Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Sıfır Atık Vakfı tarafından “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da, ikinci kez Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da konuya dair paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, 5-7 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin, "COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfınca ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun, şimdiden Türkiye ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' anlayışıyla hayat bulan forumda, 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da, ortak evimiz dünya için buluşacak.

