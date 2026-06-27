Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin Sapanca'daki toplantısına ilişkin paylaşım

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün yapıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Efsane Büyük Başkan" adlı yeni şarkı katılımcılara dinletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyorum.

İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının, milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini, ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında istişare ve değerlendirme toplantısına ait görsellere de yer verdi.