Emine Erdoğan'dan Kazakistan ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç gün süren resmi ziyarette, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi başta olmak üzere birçok kritik temasta bulundu.

Kazakistan'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte dün gece saatlerinde ülkeden ayrıldı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ARAMIZDAKİ DOSTLUĞUN İLELEBET YAŞAMASINI DİLİYORUM"

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun, ortak tarihimizin gücü ve gönüllerimizde taşıdığımız muhabbetle ilelebet yaşamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.