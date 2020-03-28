Emine nine, 69 yaşındaki engelli oğluna bakıyor

Ahırlı ilçesi Büyük Öz Mahallesi'nde hayatını sürdüren ve 28 yıl önce eşi Ramazan'ı kaybeden Avcu, zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen oğlu Celal'e ilerlemiş yaşına rağmen büyük bir özenle bakıyor.

Oğluyla yalnız yaşayan Emine nine, ölümünün ardından evladının sahipsiz kalacak olmasının endişesini yaşıyor.

Avcu, oğlu Celal'le huzurlu bir hayat sürdüklerini söyledi.

İki çocuğu olduğunu anlatan Avcu, "Diğer evladım İstanbul'da yaşıyor. Ailesi orada, torunlarım var. Her zaman arar, sorar. İhtiyaçlarımı karşılar ama o uzakta. Torunlarım da zaman zaman gelirler, kalırlar. Celal ise gözümün nuru." diye konuştu.

OĞLUNDAN HİÇ AYRILMADI

Avcu, komşu ve akrabalarının kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ona gözüm gibi baktım. Çocuğum zihinsel ve bedensel engelli, kimseye zarar vermez. Ne dersem onu yapar, hep yanımda. Nereye gidersem, benimle gelir. Okula gitti, orada bir dönem, kendi ihtiyaçlarını karşılamasını öğrendi. 69 yıldır hiç ayrılmadık. Yaşım ilerledi, hastalıklardan dolayı hiçbir yere gidemiyorum. Oğlumun yanında olmak zorundayım. Oğlumu gözümün önünden hiç ayırmıyorum, her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Yaşım da 93, ben öldükten sonra oğlumun hali ne olur diye düşünüyorum."

Büyük Öz Mahallesi Muhtarı Süleyman Ceylan da anne ve oğluna destek olduklarını belirtti.

Pazar, banka ve doktora gitmek istedikleri zaman onlara yardımcı olduğunu ifade eden Ceylan, "Allah rızası için yardım ediyoruz. Bu işten bir menfaatimiz yok. Köyümüz genelde yaşlı kesim. Nüfusumuz da az. İhtiyaçlarımız noktasında dayanışma içerisindeyiz." ifadesini kullandı.