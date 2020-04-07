Eminevim'den ev sahibi olmak isteyenlere yeni hizmet

Ev sahibi olmak isteyenler için fiziksel mesafeler artık ortadan kalkıyor. Faizsiz Elbirliği Sistemi’yle Türkiye’nin 120 farklı noktasında hizmet veren Eminevim, öncüsü olduğu sektördeki yeniliklerine bir yenisini daha ekleyerek ilk kez görüntülü hizmet modeliyle ev ve araç sahibi yapacak. Kişilerin bulunduğu yerden müşteri temsilcisiyle canlı olarak görüşme imkanı sunan görüntülü şubenin, özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle ev alma planlarını ertelemek istemeyenlere iyi bir çözüm sunduğunu belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, hayata geçen projeyle kesintisiz hizmetin sürmesi ve ekonomik istikrarın korunmasının amaçlandığını dile getirdi.

Ev almak isteyenlerin hizmete erişimi kolaylaştı

Sektörde bir ilk olarak, önemli bir teknolojik yatırımla hayata geçen görüntülü şubenin, ev almak isteyenler için hizmete erişimini kolaylaştırdığını belirten Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, şöyle konuştu: “Yaşanan salgın nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Biz, iş dünyasının temsilcileri olarak devletimizin bu süreçte aldığı tedbirlere riayet ederek, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını koruyarak üretimi sürdürmeye, ülke ekonomisinin istikrarını sürdürmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılama noktasında duyduğumuz sorumluluğu yerine getirmek için inovatif bir çözüm olan Görüntülü Şube hizmetini hayata geçirdik. Devletimizin ilgili kurumlarının yaptığı evde kal çağrılarına destek olmak adına şirketimizin bilgi teknoloji ekibimiz ve yazılım mühendislerimizin alt yapısını oluşturduğu Görüntülü Şubemizle, kesintisiz hizmeti sağlayarak, küçük birikimlerle ev sahibi olmak isteyenlere çözüm sunacağız. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan, şubelerimize gelemeyen müşterilerimiz, hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımla bulundukları yerden kolayca hizmet alabilecek.”

Kesintisiz hizmete 29 yıllık tecrübeyle devam ediyoruz

Ülke olarak salgına karşı yürütülen bu mücadeleye 29 yılın verdiği tecrübelere dayanarak hizmetlerde hiçbir kesinti yaşamadan devam ettiklerini vurgulayan Sefa Üstün, “Birliğimizi koruyarak, elbirliğiyle mücadelemiz sürerken 29 yılı aşkın tecrübeyle bugüne kadar olduğu gibi müşterilerimizin hizmeti kesintisiz almalarını sağlıyoruz. Deneyimlerimizden ve tecrübelerimizden de yararlanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını inovatif çözümlerle gidermeye ve yaşanan salgına karşı Türkiye’nin ekonomik istikrarının korunmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sefa ÜSTÜN Hakkında

Başarılı genç iş adamı Sefa Üstün, 1981 yılında Bolu ilinin Gerede ilçesinde doğmuştur. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2005 yılına kadar Avusturya’da Viyana Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitimine devam etmiştir. Eğitim hayatının ardından 2005-2012 yılları arasında Emin Grup Genel Müdür Yardımcılığını üstlenmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Sefa Üstün, 2012 yılında göreve geldiği Emin Grup İcra Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

EMİNEVİM Hakkında

Emin Grup bünyesinde 2005 yılında kurulan Eminevim, geliştirdiği faizsiz ev ve araç alma finansman sistemi ile Türkiye’de 120’den fazla şube ve 1900’den fazla çalışanla hizmet vermektedir. Ev sahibi olmak isteyenleri Elbirliği Sistemi içine dahil ederek faizsiz, vade farksız imkanlarla ve uzun vade taksitlerle ev sahibi yapmaktadır. 29 yıllık bir köklü bir geçmişe sahip Emin Grup bünyesinde faaliyet gösteren Eminevim, bugüne kadar 160 bine yakın kişinin tercihi olmuş ve sektöründeki liderliğini 29 yılı aşkın süredir sürdürmüştür.

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi olan Eminevim, kişilere istediği ilden beğendiği evi alabilme imkanı sunarak Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen kişilerin uğrayacağı ilk adres haline gelmiştir.

Türkiye’nin 81 ilinde tapu teslim eden ilk özel kurum olma unvanını elinde bulunduran Eminevim, her ay yaklaşık 2.000 kişiyi ev ve araç sahibi yapmaktadır. Her ölçekte tasarrufu bir araya getiren Elbirliği Sistemi ile kurumsal, şeffaf ve faizsiz bir şekilde müşterilerin gayrimenkul ve araç edinmesini sağlamayı hedefleyen firma, bugün faizsiz finans sektörüne yön vermektedir.

Daha detaylı bilgi için www.eminevim.com sayfasınız ziyaret edebilirsiniz.