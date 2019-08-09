Eminönü'ndeki balıkçıda darp olayına ilişkin 8 gözaltı

4 Nisan Pazar günü İstanbul Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Caddesi'ndeki "Tarihi Eminönü Balıkçısı"nda yaşanan darp sonucu başından yaralanan Abdullah H.A., hastanedeki tedavisinin ardından emniyette ifade vererek şüphelilerden şikayetçi oldu.

İLK ÖNCE SERBEST BIRAKILDILAR

Müştekinin tedavisinin ardından Kocaeli'ne gitmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının olay yerini görmemesi nedeniyle darp eylemini gerçekleştiren şüpheliler, tespit edilemedi. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başından yaralanan Abdullah H.A. ve olay yerinde bulunan diğer müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli'nden İstanbul'a doğru yola çıkması üzerine, 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Yaşanan saldırı anı ve sonrası, sosyal medya aracılığı ile binlerce kişiye duyuruldu. Saldırıya uğrayan Abdullah H.A.'nın kardeşi, o gece meydana gelen olayı şu şekilde paylaştı: