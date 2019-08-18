Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

İstanbul'da dün kuvvetli yağışın en çok etkilediği yerlerden biri Eminönü oldu.

Alt geçitler su altında kaldı, iş yerlerini su bastı.

KULLANILABİLİR DURUMDAKİ MALLAR ALINDI

Ekiplerin çalışmasıyla su tahliye yoluyla çekildi. Giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılan yer altı çarşına gelen bazı esnaflar da kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalıştı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı.

ÇARŞI BUGÜN KAPALI

Belediyeye ait temizlik görevlileri ise Eminönü'nde temizlik çalışmalarını sürdürdü. İş yerinin önüne gelen ve yer altı çarşısının bir anda suyla dolduğunu söyleyen esnaf Emrah Kandemir , "Büyük bir maddi zararımız var. 10 dakikada oldu. Herkes dışarı çıktı. Bugün kapalı kalacak, kimse içeriye giremeyecek. Belediye gelip bakacak. Kimin ne zararı var kontrol edecek." dedi.

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"ZARARIMIZ BÜYÜK"

Bir başka esnaf Mehmet Şirinakbaş ise "Normalde deniz tarafından gelmezdi, dün oradan da su geldi. Birden bastı. Biz de kaçmak zorunda kaldık, mallar her şey ortada kaldı. Zararımız büyük, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendi imkanlarımızla temizliğe başladık ama elektriklerimiz de yok. Bekliyoruz." diye konuştu.