taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Dün megakenti etkisi altına alan sel felaketinden fazlasıyla etkilenen Eminönü'nde esnaf, zararın karşılanmasını bekliyor.

DHA | 18.08.2019 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da dün kuvvetli yağışın en çok etkilediği yerlerden biri Eminönü oldu.

Alt geçitler su altında kaldı, iş yerlerini su bastı.

KULLANILABİLİR DURUMDAKİ MALLAR ALINDI

Ekiplerin çalışmasıyla su tahliye yoluyla çekildi. Giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılan yer altı çarşına gelen bazı esnaflar da kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalıştı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı.

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

ÇARŞI BUGÜN KAPALI

Belediyeye ait temizlik görevlileri ise Eminönü'nde temizlik çalışmalarını sürdürdü. İş yerinin önüne gelen ve yer altı çarşısının bir anda suyla dolduğunu söyleyen esnaf Emrah Kandemir , "Büyük bir maddi zararımız var. 10 dakikada oldu. Herkes dışarı çıktı. Bugün kapalı kalacak, kimse içeriye giremeyecek. Belediye gelip bakacak. Kimin ne zararı var kontrol edecek." dedi.

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum VİDEO

"ZARARIMIZ BÜYÜK"

Bir başka esnaf Mehmet Şirinakbaş ise "Normalde deniz tarafından gelmezdi, dün oradan da su geldi. Birden bastı. Biz de kaçmak zorunda kaldık, mallar her şey ortada kaldı. Zararımız büyük, hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendi imkanlarımızla temizliğe başladık ama elektriklerimiz de yok. Bekliyoruz." diye konuştu.

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

103
Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

37
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

255
İsrail basını: Hafter'in MOSSAD bağlantısı var

İsrail basını: Hafter'in MOSSAD bağlantısı var

52
Afganistan'da düğün salonuna bombalı saldırı

Afganistan'da düğün salonuna bombalı saldırı

51
Naomi Watts, yeni GOT'un setinde görüntülendi

Naomi Watts, yeni GOT'un setinde görüntülendi

10
ABD'li oyuncu 'Easy Rider' Peter Fonda öldü

ABD'li oyuncu 'Easy Rider' Peter Fonda öldü

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir