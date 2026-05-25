Emlak vergisinde son gün 1 Haziran

2026 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi.

Mart ayında başlayan ödeme dönemi, 31 Mayıs tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Mükelleflerin aylık yüzde 3,7’lik gecikme zammı ile karşılaşmamak için emlak vergisi ve işyeri/diğer kullanılan binalara ilişkin çevre temizlik vergisi ilk taksitlerini süresi içinde ödemeleri gerekiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2026 yılı emlak vergisi ödemeleri, önceki yıllara göre çok daha fazla dikkat çekiyor. Emlak vergi değerlerine üst sınır getirilmiş olsa da birçok ilçede ciddi artışlar yaşandı. Bu nedenle bu yıl mülk sahipleri açısından emlak vergisi, bütçelerde daha hissedilir bir kalem hâline geldi. İlk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran Pazartesi. Vatandaşlarımızın bağlı bulundukları belediyeler üzerinden borçlarını kontrol etmeleri ve ödemelerini son güne bırakmamaları önem taşıyor.” dedi.

ARTIŞLAR MÜLK SAHİPLERİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

2026 yılı için hesaplanan bina, arsa ve arazi vergi değerlerine getirilen üst sınıra rağmen, bazı bölgelerde emlak vergisi tutarlarının önemli ölçüde arttığını belirten Özelmacıklı, “Daha önce yaptığımız değerlendirmelerde de ifade ettiğimiz gibi, düzenleme yapılmamış olsaydı bazı bölgelerde çok daha yüksek artışlar gündeme gelebilecekti. Ancak mevcut durumda dahi birçok mülk sahibi geçen yıla göre çok daha yüksek tutarlarla karşılaşıyor. Örneğin bazı ilçelerde konut ve arsa vergilerinde yaklaşık üç kata yaklaşan artışlar görülebiliyor. Bu nedenle mülk sahiplerinin belediye kayıtlarını ve tahakkuk eden tutarları mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"EMLAK VERGİSİ DEĞERİ, AYNI ZAMANDA ÖNEMLİ BİR REFERANS DEĞERİ"

Emlak vergisinin yalnızca yıllık bir belediye vergisi olmadığını, gayrimenkul piyasasında birçok hesaplama üzerinde etkisi bulunduğunu da vurgulayan Özelmacıklı, “Emlak vergisi değeri; tapu harçlarından veraset ve intikal vergisine, bazı KDV uygulamalarından emsal kira bedeli hesaplamalarına kadar birçok alanda dikkate alınan önemli bir referans değerdir. Bu nedenle emlak vergisindeki artışlar yalnızca mülk sahiplerinin yıllık ödeme yükünü değil, gayrimenkul işlemlerinin mali boyutunu da etkileyebiliyor.” dedi.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak vergisinde bazı mükellef grupları için indirimli bina vergisi oranı, yani sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması bulunduğunu hatırlatan Özelmacıklı, “Türkiye’de brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan veya bu mesken üzerinde intifa hakkı bulunan; hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri belirli şartlar altında sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.

HAKTAN YARARLANMAK İÇİN BELEDİYEYE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Bu haktan yararlanmak için ilgili belediyeye başvuru yapılması ve gerekli belgelerin sunulması gerekiyor.

Mükelleflerin hak kaybı yaşamamak adına kendi durumlarını belediyeleri nezdinde kontrol etmelerinde fayda var.” diye konuştu.