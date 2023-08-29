1 Eylül'de başlıyor! Kira sorununda zorunlu arabuluculuk nasıl işleyecek Yeni alınan karar gereği, 1 Eylül 2023’ten itibaren kiracısına karşı dava açmak isteyen ev sahipleri ya da ev sahibine karşı dava açmayı düşünen kiracılar önce arabulucuya başvurmak zorunda.

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Konut kiralarındaki fahiş artış, kentsel dönüşümden artan konut talebi ve yüzde 25 kira sınırlaması dava dosyalarında artışa neden oldu.

Arabulucu düzenlemesinin kira davalarındaki yığılmaya ve kiracı-ev sahibi çatışmasına nasıl işleyeceği bugünlerde en çok merak edilen konulardan biri.

1 Eylül 2023’ten itibaren adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılan başvuru sonrasında dosyaların nasıl ele alınabileceği hakkında, Prof. Dr. Umut Yeniocak bilgi verdi.

Arabulucular tarafları davet edecek

Dosyaya atanan arabulucular, tarafları bir araya getirerek anlaşmaya davet edecek.

Bu aşamada birkaç olasılık olabilecek.

Bir ya da iki toplantıda sorunun çözülmesi bekleniyor

En iyi olasılıkla arabulucunun davetiyle taraflar görüşmeye gelir. İlk toplantıda ya da sonraki toplantılarda taraflar arasında bir anlaşma sağlanır ve artık anlaşma sağlanan bu hususlarda dava açılması ortadan kalkar.

Yeni sistemde arabulucuların 3 haftada sonuca gitmesi bekleniyor.

Taraflar toplantıya gelmezse dava açılır

İkinci olasılık, tarafların biri ya da her ikisi toplantıya gelmezse bu durum arabulucu tarafından tutanağa geçirilir ve taraflar anlaşamadığı için artık anlaşma sağlanamayan bu hususlarda dava açılabilir.

Anlaşma sağlanmazsa yine dava açılır

Üçüncü ihtimal ise her iki taraf da toplantıya gelir ancak bir tarafın ya da her iki tarafın olumsuz tutumu sebebiyle anlaşma sağlanamazsa bu durumda da anlaşma sağlanmadığı tutanağa yazılır ve artık bu hususlarda dava açılabilir.

“Kira sınırlaması dünyada uygulanıyor”

Kira bedellerine ilişkin sınırlamalar bütün modern hukuk sistemlerinde var.

Yeniocak, özellikle Avrupa’da birçok ülkede Türkiye’dekinden daha ileri sınırlamalar da olduğunu belirtti. Ancak fiyat istikrarının sağlandığı, enflasyonun tek haneli rakamlarda seyrettiği ekonomilerde kira bedellerinin sınırlanmasının büyük problemler yaratmadığına da dikkat çekti.