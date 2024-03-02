ABD'de inşaat harcamaları azaldı ABD'de ocak ayında yapılan inşaat harcamaları ocakta azalarak beklentilerin altında kaldı. ABD'de inşaat harcamaları, ocakta artış beklenirken, yüzde 0,2 geriledi.

AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 2 trilyon 102,4 milyar dolar oldu.

İnşaat harcamaları geçen yıl aralıkta da yüzde 1,1 artmıştı.

2022'den bu yana ilk düşüş

Aralık 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda düşen inşaat harcamalarına dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Kamu inşaat harcamaları azaldı

Kamu inşaat harcamaları ocakta yüzde 0,9 azalırken özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,1 yükseldi.

Harcamalar yıllık bazda arttı

İnşaat harcamaları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 11,7'lik artış kaydetti.

ABD inşaat harcamaları ülke ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)