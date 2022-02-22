Adres değişikliğini zamanında bildirmeyenler 128 TL ceza ödüyor

Taşınma sürecinde ikametgahlarını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirmeyen vatandaşlar, para cezasına tabi tutuluyor.

Adres değişikliği yapıldığında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne adres bildirimi yapmak zorunludur.

Vatandaşların resmi olarak nerede oturdukları kayıtlarda olmalıdır. Adres beyanını 20 gün içerisinde yapmayanlar ise para cezası ödemek zorunda kalıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES BEYANINDA BULUNMAK MÜMKÜN

Adres değişikliği bildirimi yapmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmelidir. Randevu alarak beklemeden değişiklik yapmanın yansı sıra e-Devlet üzerinden de adres beyanı yapmak mümkündür.

128 TL PARA CEZASI ÖDÜYOR

20 günlük süre içerisinde adres değişikliğini yapmayan vatandaşlar 2022 yılında 128 TL ceza öderken, gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlar ise 2.673 lira para cezası ödemekle yükümlüdür.





E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden bildirim işlemlerini gerçekleştirmek için farklı menüler yer alıyor;

Boş adres ( konut) için adres bildirimi,

Birlikte oturma yani dolu adres için adres bildirimi,

Adres beyanı için muvafakat verme işlemleri yapılabilecek.

Boş olan konut için kolay bir şekilde adres değişikliği bildirimi yaparken aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak T.C kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Daha sonra “E-devlet Adres Değişikliği Bildirimi (Boş Konutta) seçeneğine gitmelisiniz.

Sadece kendiniz için bildirimde bulunacaksanız “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” yazılı kısmı seçmelisiniz.

Ardından “Yerleşim yeri adresi” alanından adresinizi taşıyacağınız yeni adresi eksiksiz girmelisiniz.

Daha sonra karşınıza çıkan “Taşınma Tarihi” kısmını doldurmalısınız.

Bu işlemden sonra “Mobil İmza”, “Elektronik imza”, “SMS ile doğrulama” seçenekleri arasından istediğinizi seçmelisiniz.

Kimlik seri numarasını istenen boşluğa girmelisiniz.

Ardından ekran talimatını takip ederek bildirim işlemini tamamlayabilirsiniz.

Dolu bir konutun adres değişikliği bildirimi için konutta oturan bir kişinin aşağıdaki menüden giriş yapıp onay vermesi gerekmektedir.

İlk olarak e-devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile sisteme giriş yaparak“Adres Değişikliği Bildirimi (Birlikte Oturma İçin/Muvafakatlı)” menüsüne geçmelisiniz.

Açılan ekranda bir yıl içinde en fazla iki adres beyanı verebilirsiniz.

Daha sonra ekran talimatlarını takip ederek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Bildirim işleminin tamamlanması adresin taşınması manasına gelmemektedir. Handene bir kişinin e-devlet sistemine girerek işleme onay vermesi gerekir.

Yukarıdaki uyarılar kapsamında muvafakat işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edilmelidir;