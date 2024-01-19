Antalya'da iş yeri kira balonu patladı! Önce konut sonra da iş yeri kiraları düştü Rusya-Ukrayna savaşı sırasında göç alan Antalya'da yükselen kira fiyatları, geri dönüşlerin başlaması ile birlikte yeni bir sürece girdi.

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İHA

Yabancıların büyük rağbet gösterdiği Antalya'da kira fiyatları fahiş artmıştı. Ev sahiplerinin evlerini kiraya vererek, köylerindeki evlerde yaşamaya başladıkları haberleri yapılır olmuştu.

Fahiş kira atışları için alınan tedbirler Türkiye genelinde meyvelerini vermeye başladı.

Antalya'da esen bu fiyat artışı rüzgarı Rusya ve Ukrayna savaşında yaşanan göçte geri dönüşün başlaması ile birlikte tersine döndü.

Yüksek ev kiralarının ardından dükkan kiraları da düşmeye başladı.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, yüksek fiyatlı kiralık dairelerin ardından, dükkan fiyatlarındaki balonun da patladığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve depremin ardından fiyatlar yükseldi

Pandemi krizinin ardından konut sıkıntısı yaşanan turizm kenti Antalya’da, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremin ardından yaşanan göçle birlikte özellikle sahil bölgelerindeki konut ve iş yerlerinde fiyatlar astronomik olarak yükseldi.

Konutların fiyatları normal değerinden 10 katın üzerinde yükselirken, bu artış iş yerleri kiralarına da yansıdı.

Göç durdu, gelenler geri dönmeye başladı

Göçün durması gelenlerin geri dönmesiyle birlikte Antalya’da konutların yanında, iş yeri fiyatlarındaki yükseliş durdu ve kısmi de olsa gerileme yaşandı.

Kiralık ilanları arttı

Kent merkezinde irili ufaklı birçok dükkanın camlarında kiralık ya da satılık yazılarının olduğu görüldü.

"Fiyatlar normal seviyesine geldi"

Pandemiden sonra Rusya-Ukrayna savaşının çıktığını ve onun ardından Antalya’ya ciddi oranda göç geldiğini hatırlatan Çağlar, şöyle konuştu:

Bu göçle gelen oturmanın yanında esnaflık da yapmaya başladı. Bununla birlikte dükkan, ofis ve ev çok azaldı. insanlar bu azalmadan dolayı fiyatlar aşırı derecede arttı. Pandemide duran inşaatlar yeniden başladı, Rusya Ukrayna Savaşı normale dönünce gelenlerden çoğunluğu memleketlerine dönmeye başladı. Bu arada da ofisler ve evler boşalmaya başladı. Şu anda Antalya'da ofis ve kiralık ev bulabiliyoruz. Bir zaman önce kiralık ev de bulamıyor ofis de bulamıyorduk. Bu çoğalmayla birlikte fiyatlar normal seviyelerine geldi. Bu öncekinden zaten çok yüksekti, balondu bunlar. Bulunmadığı için karaborsa gibi oldu. Fiyatlar insanları yüksek tuttu. Şimdi boşalınca kiracı bulamayınca fiyatlar normal seviyesine geldi.

"Denize sıfır yerlerin fiyatları hala düşük değil"

Fiyatların çok da düşük olmadığını, normal seviyelerde bulunduğunu dile getiren Çağlar, şu yorumda bulundu:

Yerine göre fiyat ve dükkanlar değişiyordu. Denize sıfır yerlerin fiyatları hala düşük değil. Ama diğer yerlerde bir nebzede olsa düşüş oldu. Yüzde 10-15 arası bir gerileme oldu. Yani normal seviyesine geldi. Bundan sonra düşer mi? Düşmez. Enflasyona göre normal seviyelerde devam eder. Yıllardır esnaflık yapıyorum, iki üç yıldır olan bir fiyat ömrümde görmedim. Böyle bir fiyat yoktu zaten. Bu tamamen pandemi döneminde olmasından dolayı insanların biraz fırsatçılığından dolayı, biraz Rusya Savaşı'ndan, biraz Antalya'mıza çok fazla göçten dolayı, talebin çok fazlasından dolayı fiyatları tabiri caizse şişirdiler.

Ama şimdi ne oldu? Düştü. O dönemde ev fiyatlarının balon gibi şiştiğini söyledim. Evlerdeki gibi dükkan fiyatlarındaki balon da patladı, normal seviyesine geldi. Fiyat olması gereken yere geldi. Bugün 10 binden 250 bin liraya kadar yerine büyüklüğüne göre fiyatlar var. 'Bu şekilde fiyatlar devam edecektir' diye düşünüyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)