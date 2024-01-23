Antalya’da tersine göç başladı! Konut fiyatları yüzde 15 düştü Antalya'da konut satışları yüzde 40'a yakın düştü. Ayrıca ATSO Başkanı Bahar, Antalya’da konut fiyatlarında ve kirada yüzde 10-15 gerileme görüldüğünü dile getirdi. Bahar bu gerilemenin nedenini yabancıların ülkelerine dönmesi şeklinde açıklıyor.

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İHA

Turizmde olduğu gibi konut satın almada da yabancıların gözdesi Antalya.

Antalya, bir zamanlar koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından büyük bir yabancı göç aldı.

Bu süreçte şehirde konut satışları tavan yaptı.

Günümüzde ise Antalya'da konut satışlarında yüzde 40’a yakın gerileme yaşandı.

Bu gerileme, yabancıların ülkelerine geri dönmesinden kaynaklanıyor ve toplam konut fiyatlarının da yüzde 10-15 düşmesine neden oluyor.

"Antalya'da konut fiyatları geri çekildi"

Ali Bahar, şehirde göçte bir geri çekilme ve hatta tersine göç başladığın ifade ederek konut fiyatlarının gerilediğini ifade etti.

TÜİK verilerine göre Aralık ayında Türkiye genelinde yapılan toplam konut satışları geçen yılının aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında azalarak 138 bin 577 adet olarak gerçekleşti.

Antalya’da aralık ayında 6 bin 743 konut satışının gerçekleştirirken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,6, oranında gerileme yaşandı.

Konut fiyatlarında pandemi sonrasında yaşanan artış hem yerli hem de yabancı vatandaşların dışarıya göçünü hızlandırdı.

"Konut satışlarındaki düşüş devam edecek"

Bahar, konut satışlarındaki bu düşüş trendinin gerek yabancı vatandaşların oturum izinlerine getirilen kısıtlama gerekse konut fiyatlarındaki yükseklikler nedeniyle bir süre daha devam edeceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Konut satışlarındaki düşüş ve kredi faizlerininin yükselmesi etkili"

Pandemi ve Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşın ardından İstanbul’dan sonra en fazla konut satışı Antalya’da gerçekleşti. Satılan 2 konuttan 1 tanesi yabancılara satıldı. Fakat 2023 itibariyle konut satışlarımıza ciddi bir azalma olduğunu gördük. TUİK verilerine göre yaklaşık yüzde 33,4 bir gerileme var, Antalya’daki bu gerileme yüzde 40’lara kadar yükseldi. Konut satışlarının düşmesini yabancıların çekilmesi ve göçün durmasına yorumlayamayız. Kredi faizlerinde de çok önemli yükselmelerin olması da konut satışlarının gerilemesinin en büyük etkilerinden bir tanesidir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)