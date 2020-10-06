Bakan Murat Kurum: TOKİ'ye toplu ödeme yapanlara yüzde 20 indirim 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olup ödemeleri devam edenlere borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından indirim müjdesi verdi.

"HAYIRLI OLSUN"

Bakan Kurum, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.