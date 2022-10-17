Başakşehir'de yeni kentsel dönüşüm projesi: 666 daire 2 yılda teslim edilecek

Ziya Gökalp Mahallesi'nde yapılan dönüşüm hamlesiyle birlikte bölge, depreme karşı dayanıklı hale getiriliyor. Yeni projeyle birlikte mahallelinin 20 yıllık konut sorunu çözüme kavuşacak

Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm illerde hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul'un başakşehir ilçesinde kapsamlı bir dönüşüm projesi için çalışmalara başlandı.

Güvercintepe ve Şahintepe mahallelerinin ardından Ziya Gökalp’te başlayacak kentsel yenileme çalışmalarıyla depremin doğuracağı tehlikelere karşı güvenli bölge haline gelmesi amaçlanıyor.

20 yıllık konut sorunu çözülecek

Bu kapsamda mahallede ikamet eden Başakşehirlilerin 20 yıllık konut sorunu çözüme kavuşacak.

İHA'nın aktarımına göre; deprem ve doğal afet riskine karşı başlatılan dönüşüm kapsamında 2009 yılında yüzde 50 olan riskli yapı stoku yüzde 15’e kadar indirildi.

Bu oranın yüzde 8’e düşürülmesi için ilçenin birçok yerindeki kentsel yenileme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

"666 daire yaparak komşularımıza teslim etmeyi planlıyoruz"

Kentsel yenileme alanının 40 hektar büyüklüğünde olduğunu ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Birinci etaptaki hak sahiplerinin tamamıyla anlaşma sağladık. Çalışmalarımıza yılbaşında başlayacağız. 481’i 2+1, 185’i 3+1 olmak üzere toplam 666 daire yaparak komşularımıza teslim etmeyi planlıyoruz. 10 kattan oluşacak projede yeşil alan ve çocuk oyun alanlarımız da bulunacak. 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedeflediğimiz projede, rezerv konut yöntemi ile konut sahipleri beklemeden evlerine yerleşecek.” diye konuştu.

"İnce eleyip sık dokuyoruz"

Kentsel yenileme çalışmalarının ilçe genelinde tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kartoğlu, “Deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek adına ince eleyip sık dokuyoruz. Tüm çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi Güvercintepe ve Şahintepe’deki kentsel yenileme projelerimizin de ikinci etap çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağız. Mutluluğun şehrinde konutlarımızı da sağlam zemine oturtarak, modern şehirciliği komşularımızla birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.