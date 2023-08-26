BDDK duyurdu: İkinci ev alımında kredi kullanına kısıtlama geldi BDDK'dan ikinci konutunu alacak olanlara yönelik kredi kısıtlaması kararı... Tüketiciler ikinci ev alımında eskiye göre yüzde 75 daha az kredi kullanabilecek. Söz konusu kısıtlama ilk ev alımında ise uygulanmayacak.

ensonhaber.com

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından konut kredileriyle ilgili kritik bir karar alındı.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci evini almak isteyen tüketicilere kredi kısıtı geldi.

Artık ikinci evini almak isteyenlerin daha fazla peşinatı olması gerekecek.

Tüketiciler kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerine halihazırda bir ev varsa ikinci ev için daha az kredi kullanabilecek.

Kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak.

İlk konut alımlarında değişiklik yok

İlk evini alanlar için ise kredi kısıtı uygulanmayacak.

Karar kapsamında 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların yüzde 22,5'ine kredi verilecek, bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için yüzde 20 olacak.

İkinci ev alımında tercihini ikinci el konutlardan yana kullanan kişiler için de oranlar düşürüldü.

Buna göre 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutların yüzde 22,5'ine kadar; 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda ise yüzde 17,5'ine kadar kredi alınabilecek.

Risk ağırlığı düzenlemesi

Bankalara da risk ağırlığı düzenlemesi geldi.

İkinci konut için kredi kullandıracak bankalarda risk ağırlığı yüksek olacak.

Yüzde 150 olarak uygulanacak.