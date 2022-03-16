Bina Tamamlama Sigortası vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldıracak

Bina Tamamlama Sigortası ile ev sahibi olmak isteyenlerin mağduriyetinin ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında birçok müteahhit tarafından çeşitle nedenlerle mağdur edilen hak sahiplerinin şikayetleri arttı.

Yaşanan durumun önüne geçebilmek adına tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve ülke ekonomisine kaynak sağlamak adına Bino Tamamlama Sigortası sunulmaya başlandı.

Bu kapsamda ev sahibi olmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar hızlandı.

"TÜRKİYE GENELİNDE MİLYONLARA ULAŞTI"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, sigorta ile birlikte kentsel dönüşümün hız kazanacağına dikkat çekerek, “Kentsel dönüşüm yasasına göre hak sahiplerinin mağduriyeti Türkiye genelinde milyonlara ulaştı. Hükumetimiz de buna duyarsız kalmadı. 6502 sayılı yasaya göre Bina Tamamlama Sigortası Yasası çıktı” diye konuştu.

"DEVLET GARANTİSİNDE BİTECEK"

Sigorta teminatının yüzde 10’dan yüzde 90’a çıkartılmasını beklediklerini söyleyen Karslıoğlu, “Bu yasanın tek bir olumsuzluğu var. İnşaatın yüzde 10’unu tamamlama garantisini verdi devlet. Biz bunun yüzde 90 olmasıyla alakalı girişimlerimizi tamamladık. En kısa sürede bu oranlara çıkarsa sigorta kapsamı, yarım kalmış inşaatlar kalmaz. Müteahhidin batması, hayatını kaybetmesi veya kaçması durumunda artık bu inşaatlar devlet garantisinde bitecek. Vatandaşlarımız artık evlerini anlaşacakları firmalara güvenle verebilirler. Çünkü bunun karşılığında devlet sigorta istiyor. Bu sigorta olduktan sonra müteahhit bıraksa dahi devlet evleri yaptırıp teslim ediyor” ifadelerini kullandı.

"YARIM KALMIŞ BİNALARI GÖRMEYİ UMUT ETMİYORUZ"

AKAMDER Sigorta Müfettişi Mehmet Öztürk ise Türkiye’de yarım kalmış binaların artık görülmeyeceğini belirterek, şunları söyledi: “Artık Türkiye’de yarım kalmış binaları görmeyi umut etmiyoruz. Bu sigortayla birlikte artık yarım kalmış binaları sigorta şirketi tamamlayacak. Maket üzerinden yapılan satışlar için müteahhitler yüzde 100’üne teminat alabilir. Ancak kanunda küçük bir handikap var. Özellikle kentsel dönüşüm alanındaki yapılar için yüzde 10’una kadar teminat veriliyor. Halbuki bunun yüzde 100’üne teminat verilmesi için girişimler sürüyor.” şeklinde konuştu.