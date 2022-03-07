Bursa'da 184 yapı kentsel dönüşüme girdi

Yıldırım ilçesinde yapılan dönüşüm hamlesiyle birlikte bölge, depreme karşı dayanıklı hale getiriliyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm illerde hız kesmeden devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kapsamlı bir dönüşüm projesi için çalışmalara başlandı.

Birinci derece deprem kuşağında olan Bursa'nın, depremin doğuracağı tehlikelere karşı güvenli kent haline gelmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesi için yıkımlara başlandı.

350 HAK SAHİBİYLE GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci bölgesinde yapılacak 9 bin 425 metrekare alanlı birinci etapta, vatandaş görüşmeleri tamamlandı.





UZLAŞMA SAĞLANDI

Alanda 22 adet yapı ve toplam 62 hak sahibi bulunurken, hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanan vatandaşların binalarının yıkım işlemlerine başlandı. Önümüzdeki ay kat karşılığı yapım ihalesi yapılarak, alanda zemin artı 7 kat, 4 bloktan oluşan toplam 103 daire üretilecek.





"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ FIRSATA ÇEVİRMEK VATANDAŞLARIMIZIN ELİNDE"

Yarınların daha aydınlık, güvenli ve güzel olması için ‘Dönüşüm Büyükşehirle Başlar’ diyerek yola çıktıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu süreci Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaş odaklı bir anlayışla kâr amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir model ile başlattık. Kentsel dönüşümü fırsata çevirmek artık vatandaşlarımızın elinde. Depreme karşı, başta hak sahipleri olmak üzere, aile fertleri, mahallede yaşayan akraba ve komşularının da yaşamlarını dikkate alarak sürecin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için vatandaşlarımızın olumlu geri dönüşlerini alabilmek bizim için çok değerli.” diye konuştu.



