Büyükçekmece'de milyonluk villalar kaydı

Bölgede yapılan villaların inşaat çalışmaları yan tarafta bulunan milyonluk villaların kaymasına neden oldu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi, birbirinden değerli villalarla ön plana çıkıyor.

Karaağaç Mahallesi'nde özel bir firmaya ait olduğu bilinen villa inşaatı çalışmaları sırasında, yakın mesafede bulunan değeri 15 milyon TL'lik villalar hasar gördü.

Birçok konutta ağır hasarlar oluşurken istinat duvarları çöküp toprak kaymasına neden oldu. Villaların son durumu ise havadan görüntülendi.

İSTİNAT DUVARI ONARILMADI

Söz konusu alandaki toprak kayması nedeniyle devrilen istinat duvarının onarılmadığı belirtilirken, bir dairenin ise bahçe kısmının büyük bölümünün kaydığı ve havuzunun ise tamamen toprakla kapatıldığı görüldü.





"İNSANLAR KOKU VE PANİK İÇERİSİNDE"

Büyükçekmece'de yaşayan Dursun Boran, “Halen bu görüntü kirliliği savaştan çıkmış hal devam ediyor. Hiçbir tedbir alınmadığını görüyoruz. Bu bölgede oturan çok sayıda insan da korku ve panik içerisinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. Bu görüntü kirliliğini savaştan çıkmış hali ortadan kaldırsınlar. Bu olaya sebep olan firma hakkında ne işlem yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Onlarca evin çökmesine, kaymasına, onlarca ailenin mağduriyetine sebep olan bu firma hakkında ne işlem yapıldı bilgi edinme kanunu kapsamında bize bilgi verilsin. Bizim yaşadığımız Alkent 2000 Mahallesi'nde de toprak kayması oluyor. Burada da inşaatla alakalı olmayan bir toprak kayması var burası da risk altında” dedi.



