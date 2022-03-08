Çanakkale'de tarihi Namazgah Tabyası restore ediliyor

252 yıllık tarihi Namazgah Tabyası'nın sur duvarları için restorasyon çalışmalarına başlandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyaları’nın duvarlarının restorasyonuna başlandı.

252 yıl önce inşa edilen tabyanın çevresi yeniden restore edilerek tarihte yolculuk yapmak isteyenlerin ziyaretine açılacak.

1770 yılında inşa edilen Namazgah Tabyası zaman içerisinde gelişen askeri teknoloji ile birlikte yeniden inşa ettirildi.

4. Ağır Topçu Alayı’nın karargah merkezi olarak bilinen tabya, 1915 Çanakkale Deniz Muharebelerinde yoğun bombardımana maruz kalmasına rağmen önemli bir hasar görmedi.

ASKERİ AMAÇLA KULLANILDI

Cumhuriyet döneminde 1960 yılına kadar askeri amaçla kullanılan Namazgah Tabyası'nın duvarının üzerinde nizamiye karakolları, fırın, çamaşırhane gibi hizmet birimleri yer alıyordu.

Dört kapısı olan tabyanın üçü mevcut olarak dururken, Mecidiye Tabyası yönündeki 4’üncü kapı ise karayolu yapımı nedeniyle tamamen tahrip edilmişti.

"İNSANLAR UZUN SAATLER VAKİT GEÇİREBİLECEK"

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir konuyla ilgili, “Kale, tabya ve sur duvarlarıyla beraber orası insanların yürüyerek uzun saatler geçirebildiği ve tarihin içerisinde bir yolculuk yaptığı bir destinasyon merkezi haline gelecek. İnsanların gelip, zaman geçirdiği ve tarihin içerisinde bir yolculuk yaptığı tarihi yerler olmuş olacak” açıklamasını yaptı.

SUR DUVARLARININ ÖZELLİKLERİ

Sur duvarlarının uzunluğu 350 metre olup kalınlığı 80 santimetre, yüksekliği ise 3,50 metre olarak 3 bölümlü inşa ediliyor.

Birinci bölüm kireç harcı ile birleştirilmiş moloz taş duvar olup yaklaşık 2 metre yüksekliğe sahip.

Moloz duvar örgüsünün üzerinde tüfek atışına uygun, tuğla ile örülmüş olan mazgal pencerelerin yer aldığı ikinci bölüm yer alıyor ve yüksekliği yaklaşık 70 santimetre.

Üçüncü bölüm mazgal pencerelerin üzerinde yükselen yaklaşık 80 santimetre yüksekliğinde.