Çanakkale'nin köylerinde arsa fiyatları rekor kırıyor Çanakkale'nin konumu, yaşama kültürü ve ulaşılabilirliği yatırımcıları kendisine çekiyor. Uzmanlar Çanakkale'deki emlak fırsatları "altın değerinde" şeklinde tanımlıyor.

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İHA

İstanbul, İzmir ve Bursa'daki vatandaşlar, göç için Çanakkale'yi tercih etmeye başladı.

Pandemi sonrası bu bölgelere yönelim, hem arazi fiyatlarının artmasına hem de metrekare birim fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapılmasıyla ulaşımın kolaylaşması, İstanbul’dan buraya gelecek vatandaşlarımızın deprem endişesiyle burayı tercih etmeleri de Çanakkale’deki fiyatların taleple birlikte artmasını sağladı.

Çanakkale, ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor.

Merkez köylerde arazi fiyatları fırladı

Özellikle pandemi sonrasında artan talep, Çanakkale'nin merkez köylerinde bulunan arazi fiyatlarını zirveye taşıdı.

Çanakkale, yaşanabilirlik açısından öne çıkan kentler arasında gösterilirken, bu özellik artan talep ile birlikte emlak sektöründe yüksek fiyatları beraberinde getirdi.

Yatırımcının gözü Çanakkale'de

Çanakkale'nin yükselen emlak değerleri, bölgedeki yatırımcıların ve alıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu trend, kentteki yaşam standartlarının yanı sıra yatırım potansiyeli arayanları Çanakkale'ye çekmeye devam ediyor.

"Çanakkale büyükşehirlerden göç alıyor"

Tüm Girişimci Emlak Müşavirliği Derneği (TÜGEM) Çanakkale İl Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, Çanakkale merkez başta olmak üzere Ayvacık, Assos ve Lapseki bölgelerindeki fiyat artışlarında yaşanan temel sebeplerinden bir tanesinin vatandaşların göç için Çanakkale'yi tercih etmeleri olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi:

1915 Çanakkale Köprüsü’nün etkisi ile birlikte Lapseki köylerinde çok ciddi hem tarlalarda hem de arsalarda fiyat artışlar gördük tabii Çanakkale Merkezi’nde arkeo köyleri var. Batak Ovası dediğimiz Tevfikiye, Çıplak gibi köyler, bu köylerde de arsa araziler fiyatları oldukça yüksek. Artık bugün geldiğimiz noktada 400-500 lira dönümüne ancak tarla, araziler bulabiliyoruz.

10 bin liranın altında arsa bulmak mümkün değil"

Arsalar da zaten 10 bin liranın altında neredeyse arsa bulmak mümkün değil, imarlı arsalarda böyle bir fiyatlar var. Çanakkale merkeze, mahallelere geldiğimizde de 40 bin liradan başlayan metrekare birim fiyatlarıyla karşı karşıyayız.

"İstanbul, İzmir, Bursa üçgeninde insanlar tiny house ya da bungalov evle doğal yaşam tercih ediyorlar"

Lapseki Suluca, Kemiklialan bölgesinde 10 dönümlük bir arsa, arazi ve tarlanın 20-25 milyon lira fiyatla ilanlarda olduğunu da kaydeden Akkoca, şöyle konuştu:

Bölge bölge değişmekle birlikte köprüye, ulaşım hatlarına yakınlık, kadastral yolu olması gibi arsa, arazinin niteliğini artıracak özellikler de fiyatı etkiliyor. Batak Ovası'ndaki köylerde de şu anki arsa, arazi kare birim fiyatları 400-500 lira. 10 dönüm gibi bir yerde 4 milyon, 5 milyon lira gibi fiyatlar bulmak mümkün. İstanbul, İzmir, Bursa üçgeninde genel itibariyle insanlar müstakil parsel, arsa, arazilerde bir tiny house ya da bungalov evle doğal yaşam tercih ediyorlar. Son dönem de bu yönelim çok artarken, pandeminin etkisi bunda çok yüksek. Hatta 2021-2022 yıllarında pandemi sonrasında konuttan daha fazla arsa ve arazinin satıldığını söylemek mümkün.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)