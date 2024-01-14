Çelik ev üretimi arttı Konut ihtiyacını hızlı çözdüğü ve güvenli yapılar oluşturduğu için çelik ev üretimi revaçta. 2023'te artan çelik binaların 2024'te daha da çok kullanılması bekleniyor.

AA

Çelik konstrüksiyon hazır yapı sektörü büyüyor.

Öncelikle deprem endişesinin getirdiği güvenli konut arayışında konut sahibi olmak isteyenlerin çelik evleri tercih ettikleri görülüyor.

Sektör, müşterilerin ihtiyacını hızlı karşılayabilen, kolay iş süreçleriyle yüksek kalitede ve güvenlikte yapılar üretmeyi hedefliyor.

Çelik ev üretimlerinin 2023’te arttığını belirten sektör temsilcileri, aynı büyüme trendinin 2024 yılında da devam edeceğini öngörüyor.

Deprem endişesine çözüm olarak görülüyor

Yapı güvenliği ile bilinen çelik evlerin özellikle deprem endişesine çözüm arayan vatandaşlarca ilgi odağı oldu.

2023 yılında çelik ev üretimi hem metrekare hem de yapı adeti açısından katlandı.

İlginin 2024'te de sürmesi bekleniyor

Depremle birlikte klasik konut modellerinde yaşanan yüksek maliyetler ve usta bulma sorunları nedeniyle çelik evlere olan ilginin 2024 yılında da artarak devam edeceğini tahmin ediliyor.

Sektör sadece konutlarda değil, bununla birlikte yönetim ofis binaları, hastane ve okul yapıları, turizm tesis binaları gibi yapı projeleri de artırmayı amaçlıyor.

İşçilik sorununa çözüm

Tamamen fabrikada üretilerek saha inşa süreçlerini hızlandıran çelik yapı sistemi işçilik gibi önemli bir soruna çözüm getiriyor.

Sektör, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile belirlenen 2035 hedefleri ve Paris İklim Antlaşması çerçevesinde çelik yapıların yakın zamanda en çok tercih edilen konut modelleri arasında yer alacağına inanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)