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Depremde yerle bir olan Nurdağı ve İslahiye yenilendi!

Depremde yerle bir olan Nurdağı ve İslahiye yenilendi! Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapılan hummalı çalışmalarla iş yerleri ve konutlar tamamlanma aşamasına geldi.