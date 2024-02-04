Depremde yerle bir olan Nurdağı ve İslahiye yenilendi!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerle sarsıldı.
Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan afetin ardından 11 kent enkaza döndü.
Birçok konutun yerle bir olmasıyla binlerce insan hayatını kaybetti.
Depremzedeler için seferber olundu
Devletin tüm imkanları ilk günden bu yana bölgeye seferber edildi ve depremzedelerin yaraları kısa sürede sarıldı.
Çadır, konteyner, konut yardımlarıyla barınma ve beslenme ihtiyaçları giderildi.
Konutlar yükseldi
Tüm bunların gölgesinde kentlerde de hummalı çalışmalar yapıldı. Afetzedeler için yöresel ve mimariye yapıya uygun konutlar inşa edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ konutları kısa sürede yükseldi.
Kent merkezlerinin yanı sıra kırsal alanlarda da büyük bir mücadele ortaya koyuldu.Yanı sıra sanayi bölgelerinde de iş yerleri için harekete geçildi.
İslahiye ve Nurdağı'nda son durum
Depremin 1. yılına girilmesiyle, afetten önemli ölçüde etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri görüntülendi.
Nurdağı'nda 6 Şubat'ta çekilen görüntüler ile enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kaydedilen görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkati çekiyor.
Öte yandan yapılan iş yerleri de karelere yansıdı.
İşte depremden önce ve sonrası Nurdağı ile İslahiye...Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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