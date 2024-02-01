Depremin vurduğu Antakya yeniden inşa edildi! Yeni konutlar teslim edilecek.. Antakya ilçesinde yapımına devam edilen afet konutlarıyla ortaya adeta yeni bir şehir çıktı. Tamamlanan konutlarda kısa sürede yaşam başlayacak.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılına yaklaşıldı.

Asrın felaketinin vurduğu illerde hummalı çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

Yaz-kış demeden ilk andan itibaren kentlerde görev alan ekipler, şehirleri adeta yeniden inşa etti.

Kırsalda ve şehir merkezlerinde konutlar yükseldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde güvenilir konutlar yükseldi.

Şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal alanlarda da yöresel ve mimari yapıya uygun afet konutları yapıldı.

Antakya yeniden ihya edildi

Çalışmaların yürütüldüğü bölgelerden biri de depremden en fazla etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesi...

Tanınmaz hale gele gelen kentin yeniden ihyası ve inşası için başlatılan çalışmalarda, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin 871 deprem konutunun temeli atıldı.

Şubat ayı içinde konutlar teslim edilecek

Ekiplerin çalışmaları gece gündüz devam ederken, asrın felaketinin yıl dönümünde yapımı tamamlanan konutlar vatandaşlara teslim edilmeye başlanacak.

TOKİ tarafından bölgede inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416’sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek.

"Ekipler yağmur çamur dinlemeden 7 gün 24 saat çalıştı"

Afet konutlarında çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiğini belirten Gülderen Mahallesi Muhtarı Nevzat Yaral, “Tarihi bir afet yaşadık, bin yılda bir yaşanacak bir afetti. Afetin yıl dönümüne sayılı günler kaldı, biz de mülkiyeti devletimize ait olan deprem konutlarının olduğu bölgedeyiz. Burası taşlık bir alandı, bizlere hiçbir faydası yoktu. Hiç kimsenin inanamayacağı hızlı bir biçimde buralar inşa edildi.

6 ay içerisinde inşa edildi. Burada gece gündüz çalışıldı, buna tanığız. Ekipler yağmur çamur dinlemeden, 7 gün 24 saat çalıştılar. Bu evlerin büyük bir kısmı afetin yıl dönümüne yetişti, daha bitecekler de var. Hummalı bir çalışma oldu. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)