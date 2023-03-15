Depremlerin ardından Trakya'daki arsalara ilgi arttı Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında fay hatlarının geçmediği alanlardaki arsalar kıymete bindi. Ancak bu arsalara bir konteyner bile konup konamayacağını bilmeden yatırım yapılmaması öneriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde karşılaşan yıkımdan sonra gözler İstanbul'da yaşanması beklenen depreme yoğunlaştı.

Vatandaşların, içerisine konteyner, tekerlekli mobil ev (tiny house) ve prefabrik koyabileceği ve doğal afet anında bu yapılarda kalabileceği arazi talebinde bulunduğu görüldü.

Uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trakya bölgesinde arsalara ilgi yüzde 200'e varan oranlarda artarken, uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbullu tedirgin

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bazı uzmanların İstanbul'da şiddetli bir deprem beklendiğini yönünde yaptığı açıklamalar kentte yaşayanlarda tedirginliğe neden oldu.

Trakya'dan arsa arayışı arttı

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar deprem ve doğal afet anında ne yapabilecekleri konusunda alternatifler ararken, akla ilk gelen şeylerden birisi de Trakya'dan arsa bakmak oldu.

Emlak ilan sitelerinde arama trafiği katlandı

Online emlak ilan sitelerinde arama trafiği katlanırken, talebin artması sahada da somut bir şekilde görüldü.

Arsa aranan bölgeler

Yatırımcılar, başta İstanbul'un Trakya'ya açılan kapısı Silivri ve Çatalca olmak üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgeleri; Kırklareli merkez ile Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde arsa arayışına başladı.

"İlanlarda asılsız bilgiler yer alabiliyor, mutlaka belediyelere danışın"

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ilçedeki arsalara ilginin katlandığını belirterek, bölgeye arazi almak için her gün çok sayıda vatandaşın akın ettiğini söyledi.

"İmarı bulunmayan hiçbir arsaya ya da tarlaya hiçbir şey koyamazsınız"

Silivri'ye artan ilginin art niyetli kişileri de harekete geçirdiğini dile getiren Altınkök, yatırımcılar için şu uyarılarda bulundu:

Son zamanlarda ilanların hemen hepsinde 'konteyner koyabilirsiniz', 'prefabrik ev ya da tiny house koyabilirsiniz' gibi ifadeler yer almaya başladı. Böyle bir pazarlama taktiğinin başladığını görüyoruz. Bu kesinlikle doğru değil. İmarı bulunmayan hiçbir arsaya ya da tarlaya hiçbir şey koyamazsınız. Alıcılar, almak istediği gayrimenkul ile alakalı ilgili belediyeden araştırma yapmadan kesinlikle alım yapmamalılar.

"Vatandaşların yatırım iştahını fırsata dönüştürmek isteyen kötü niyetlilere dikkat"

Altınkök, alıcılara, özellikle bölgede yer alan kayıtlı emlakçılar ile çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, vatandaşların yatırım iştahını fırsata dönüştürmek isteyen kötü niyetlilerin bulunabildiğini vurguladı.

"Her 5 kişiden 4'ü imarlı arsa talep ediyor"

Mustafa Altınkök, imarlı arsaların yanı sıra tarlalara da ilginin arttığını, bu ilgi nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşandığını, vatandaşların alım yaparken arsanın değerini de iyice araştırması gerektiğini söyledi.

"Oraya yapılacak binanın belediye hizmetlerinden faydalanıp faydalanmayacağı öğrenilmeli"

Şu anda Silivri'ye arsa almak için gelen her 5 kişiden 4'ünün imarlı arazi, birisinin ise tarla almak istediğini dile getiren Altınkök, konutlara ilginin daha düşük olduğunu anlatarak, şu şeklinde konuştu.

Bir yer alıyorsunuz, oraya yapılacak binanın belediye hizmetlerinden faydalanıp faydalanmayacağı, gerekli yapılaşma şartlarının bulunup bulunmadığı gibi konularda belediyeden gerekli bilgileri almadan alım yapılmamalı. Aracıdan alınan bilgileri belediye imar planları ile karşılaştırmak gerekiyor.

"Arsa satış işlemleri iptal olabilir"

Artan talep nedeniyle gayrimenkul sahiplerinin elllerindeki arsaları çıkartmak istemediklerini belirten Altınkök, bu nedenle daha önce anlaşması yapılan satışların bile iptal olabildiğini sözlerine ekledi.

"Sanayicilerin de ilgisi yüksek"

Çerkezköy Emlakçılar Derneği Başkanı Daimi Tavan da özellikle Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray, Kırklareli'nin ise merkez, Vize ve Pınarhisar ilçelerine yatırımcıların yoğun ilgisinin bulunduğunu söyledi.

Silivri ile Çatalca öne çıkıyor

İstanbul'un Trakya sınırında kalan Silivri ile Çatalca'nın kuzey kesimlerine de ilginin yüksek olduğunu dile getiren Tavan, genel olarak Trakya'nın ise depremin ardından yatırımcıların cazibe merkezi olduğunu belirterek şu bilgileri aktardı:

Bölgede arsa talebi yüzde 200 artmış durumda. Sadece vatandaşlar değil İstanbul'daki sanayicilerin de ilgisi yüksek. Onlar da muhtemel bir depremde sıkıntı yaşamamak için üretim yerlerini Trakya'ya kaydırmak istiyorlar. Şu anda bu noktada ciddi talep olmasına rağmen arz yok denecek kadar az.

Arsa talebi 500 bin TL ile 1 milyon TL aralığında

Daimi Tavan, vatandaşların en çok 500 bin TL ile 1 milyon TL aralığında arsa talebinde bulunduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Tarımsal niteliğe sahip arazilerde hiçbir şekilde yapılaşma yapılamaz"

Üreticiler için yetersiz arz olsa da vatandaşlar için bölgede yeterli arsa bulunuyor. Arsa almak isteyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken konular var. Tarımsal niteliğe sahip arazilerde hiçbir şekilde yapılaşma yapılamaz. Bunu göz önünde bulundurarak alım yapmaları gerekiyor. Zaman zaman arsaya dönüştürmeden tarla vasfına sahip araziler hisselendirilerek satılıyor. Bu yatırımcı için problem oluşturabiliyor. Yatırımcılar aldıkları arsanın imara açık, gerçek anlamda imarlı ve ifrazlı olmasına dikkat etmeli. Fiyatlarda da köpük olabiliyor. Bu noktada da yatırımcılar iyi araştırma yapmalı.

"Kayıtlı emlak danışmaları ile çalışılmalı"

Emlak danışmanı Fatih Karatepe ise bölgeye artan ilginin yetkisiz çalışan emlakçıları da harekete geçirdiğini belirterek, zaman zaman mağduriyetler yaşanabildiğine işaret ederek, şu şeklinde konuştu:

Yatırımcılarımızda isteğimiz, 'taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip emlak danışmaları' ile çalışmaları. Aksi takdirde daha sonra bize gelen ve yatırımlarının heba olduğunu belirten vatandaşlarımızın varlığına şahit oluyoruz.

"Vatandaşlar, 'en azından bir konteyner koyayım' diyor"

Gayrimenkul uzmanı Abdulkadir Tanrıver, deprem sonrası bölgede yoğun bir hareketlilik yaşandığını, yatırımcıların büyük veya küçük fark etmeden bir arsa almak için kendilerine ulaştığını söyleyerek, şu ifadelerini kullandı: