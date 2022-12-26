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    Derya Yanık’tan Romanlara müjde: 1070 konut yapacağız

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çok hızlı bir biçimde Roman bölgelerimizde toplamda 1070 konut yapacağız” dedi.
    • 26.12.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:46
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    Derya Yanık’tan Romanlara müjde: 1070 konut yapacağız

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde 'AK Parti Sosyal Politika Birimleri Başkanları Toplantısı'na katıldı.

    Bakan Yanık, sosyal hizmet ve sosyal yardımların adil ve ihtiyaca uygun yapılması için gerçekçi çalışmalar yapıldığını belirterek, Türkiye genelinde bakanlığın 397 sosyal hizmet merkezi olduğunu dile getirdi.

    “4,6 milyon haneye ulaşmışız”

    Bakan Yanık, “Allah nasip ederse 2023 sonunda 410'a yükseltmeye hedefliyoruz. Sosyal hizmet merkezlerimiz bizim ana hizmet kuruluşlarımız olarak sayılarını her geçen gün artırdığımız merkezlerden birisi. ASDEP'e 2007'de başladık. 2007'den bu yana 4,6 milyon haneye ulaşmıştık. Sadece 5 yıllık, 6 yıllık belki işte 2023'ü dikkate alırsak, 5-6 yıllık süreçte 4,6 milyon haneye ulaşmışız.” dedi.

    Derya Yanık’tan Romanlara müjde: 1070 konut yapacağız #1

    “Roman bölgelerimizde 1070 konut yapacağız”

    Roman vatandaşlar ile ilgili çalışmalara değinen Bakan Yanık, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir araya geldik. Dedik ki; 'Sosyal yardımlarınızdan barınma hizmeti kapsamında biz de siz de birlikte bir şey yapalım.' Şimdi çok hızlı bir biçimde Roman bölgelerimizde toplamda 1070 konut yapacağız. Her ilin nüfus ve ihtiyacına göre bu barınma ihtiyacını karşılayacak konutlar oluşturuyoruz. Dolayısıyla saha ve saha tecrübesi bizim için çok önemli." diye konuştu.

    Derya Yanık’tan Romanlara müjde: 1070 konut yapacağız #2

    “AK Parti iktidara geldiğinde çocuk evi hiç yoktu”

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakımını üstlendiği çocukların kaldığı yerlere değinen Yanık, şöyle devam ettii:

    "Kurum bakımlarımız, artık o eski karanlık hatırladığımız koğuş tipi büyük kuruluşlardan ev modeline; çocuk evleri, yahut çocuk evleri sitesi modeline döndü.

    En fazla 6-8 kişiye yaş grubuna göre, evlerde alabilecekleri küçük sorumlulukları aldıkları, hayata hazırlandıkları, kardeşlerin bir arada yaşamasını temin ettiğimiz modellerimiz.

    Şu anda çok yaygın bir biçimde devam ediyor. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde çocuk evi hiç yoktu. 3 tane çocuk evi sitesi vardı ve bugün 113'e yükselttik. Hiç olmayan, çocuk evimiz de şu anda, 1091 tekil çocuk evimiz var."


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