Edis ve Murat Dalkılıç konserleriyle Vesen Yalıları’nda yaza veda etkinliği

İstanbul’un yeni yalı daireleri olarak lanse edilen Vesen Yalıları’nda Edis ve Murat Dalkılıç konserleri ve DJ Tarkan’la yaza veda etkinliği düzenlendi.

Vesen Yalıları şantiyesinde düzenlenen konsere Vesen Yapı çalışanları ve firma paydaşları katıldı.

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuruluşu İller Bankası güvencesi ve Vesen Yapı’nın yatırımlarıyla hayata geçirilen Mercan Tuzla Vesen Yalıları’nda geniş katılımla yaza veda etkinliği düzenlendi.

Markalı konut projelerinin en büyük organizasyonlarından birini gerçekleştiren Vesen Yapı; ünlü pop müzik sanatçıları Edis ve Murat Dalkılıç konserleri ile DJ Tarkan’ın performansıyla görkemli bir yaza veda etkinliği düzenledi.

Vesen Yapı çalışanları ve firmanın paydaşlarına yönelik düzenlenen yaza veda etkinliği, Vesen Yalıları şantiyesinde düzenlendi.

MUHİTTİN PALAZOĞLU; “TÜM PAYDAŞLARIMIZLA KEYİFLİ BİR ORGANİZASYONA İMZA ATTIK”

Vesen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu; “Markalı konut projeleri arasında gerek denize sıfır konumuyla gerekse mimarisi ve donatılarıyla özel bir yer edinen Vesen Yalıları projemizde keyifli bir yaza veda etkinliği gerçekleştirdik. Tuzla’nın Mercan koyunda yer alan projemizde Edis ve Murat Dalkılıç konserleriyle, Vesen Yapı çalışanlarımız ile paydaşlarımız bir araya geldi. Şirketimiz bünyesinde yer alan AdStation organizasyon firmamızın deneyimli ekibiyle düzenlediğimiz etkinliğimize yaklaşık 700 kişi katıldı. Vesen Yalıları’nın eşsiz konumunu tüm paydaşlarımıza deneyimle imkanı sunarken, konserlerle de keyifli bir organizasyon gerçekleştirdik.” dedi.

EDİS VE MURAT DALKILIÇ; “İLK KEZ BİR ŞANTİYEDE KONSER VERİYORUZ”

Vesen Yalıları şantiyesinde düzenlenen konsere yaklaşık 700 kişi katılım gösterdi. Murat Dalkılıç ve Edis; ilk kez bir şantiyede konser verdiklerini ve bulundukları yerin son derece etkileyici olduğunu belirtti. Önce Murat Dalkılıç, ardından da Edis’in sahne aldığı yaza veda etkinliği DJ Tarkan’ın performansıyla tamamlandı.

Edis ve Murat Dalkılıç konserleriyle Vesen Yalıları’nda yaza veda etkinliği VİDEO

DENİZDEN ULAŞIM AYRICALIĞIYLA YENİ BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ SUNUYOR

İnsan ve çevre odaklı yatay mimarisiyle bölgenin siluetine modern bir çizgi katan Mercan Tuzla Vesen Yalıları, bir tarafında sahil şeridiyle, diğer tarafında ise yeşil alanlarıyla yatay bir

düzlemde bütünleşiyor. Dairelerin deniz ve peyzaj manzarasına hakim olduğu proje denizden ulaşım ayrıcalığıyla da benzersiz bir niteliğe ulaşıyor.

Geniş kullanım alanlarına sahip yüksek tavanlı daireleri, ferah balkonları, dairelere özel teras ve bahçe alanları, geniş yeşil alanları, zengin sosyal tesisleri, akıllı ev sistemleri gibi detaylara sahip projede, 3,5+1’den 5,5+1’e kadar farklı tiplerde yalı daireleri yer alıyor. Yatay düzlemde tasarlanan projedeki bloklar zemin + 3 kattan oluşuyor. Daireler deniz ve peyzaj manzarasına hakim konumlandırılıyor.