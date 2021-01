Mardin'de kaçak yapılar yıkılacak

Mardin'in tarihi dokusunu bozan ve görüntü kirliliğine neden olan kaçak yapıların yıkılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 10 milyon TL ödenek gönderildi.

Mardin, farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada bulunduğu, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma sıra dışı mimari yapılarıyla Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm kentlerinden biri konumunda.

Yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihe sahip kentin tarihi dokusunu bozan yapıların yıkılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

240 KAÇAK YAPI TESPİT EDİLDİ

Vali Mahmut Demirtaş, kentteki mimari yapıların silüetini bozan kaçak her türlü yapı ve metruk evin yıkılması amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu 10 milyon TL'lik ödenekle birlikte inşallah bugüne kadar tespit etmiş olduğumuz 240'a yakın kaçak yapının yıkımına en kısa zamanda başlayacağız. Şimdiden Mardin'imize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"TURİSTLER DE ŞİKAYETTE BULUNUYORDU"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, özellikle 1'inci Cadde üzerindeki tarihi yapılar arasında bulunan beton yapıların Mardin'in silüetini bozduğunu ve çirkin bir görüntü oluşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz de bununla ilgili sürekli şikayette bulunuyorlardı. Kiliselerinden, camilerinden, medreselerinden ve en genci 400 yıllık olan konaklarımızı çok beğendiklerini ama aralarında mantar gibi çıkan, çirkin bir görüntü veren yerlerin olduğunu dile getiriyorlardı. Uzun zamandır bununla ilgili çalışma yapılıyordu. Bölgemizde yaşanan sıcak gelişmelerden dolayı bu proje sürekli ertelenmişti ama sağ olsun valimiz bununla ilgili karar verip, gereken mercilere ilettikten sonra böyle bir gelişme oldu. Şu anda bir fon aktarılmıştır. İnşallah 1'inci Cadde'deki betonarme evlerin, direklerin, üstteki lambaların ve benzeri çirkin görünen her şeyin bir an önce yıkılmasıyla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız."