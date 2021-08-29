Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana'da çalışmalar hızla devam ediyor. Tünel, yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkıda bulunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

1,5 SAATLİK YOL 40 DAKİKAYA DÜŞECEK

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden tünel tamamlandığında, Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.

IŞIĞA 1,2 KİLOMETRE KALDI

Bakanlık, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta olan, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında, yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini ve ışığın görünmesine çift yönlü olarak 1,2 kilometre kalındığını bildirdi.

Zigana Tüneli'nde sona gelindi VİDEO









"ULAŞIM AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM İHTİVA EDECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Zigana Tüneli bittiğinde burası Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak bölgeye büyük hizmetler yapacak. Lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak.” şeklinde konuştu.





14,5 KİLOMETRELİK TÜNEL

Yeni tünelin hizmete girmesiyle birlikte özellikle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağını aktaran Karaismailoğlu, projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle, Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildiğini belirtti.

YÜZDE 91 KAZI, YÜZDE 68 KAPLAMA YAPILDI

Proje uzunluğu 14,5 km olan Zigana Tüneli’nin Trabzon ili sınırları içerisinde Trabzon-Gümüşhane Yolu’nun 43,8. km’sinden başlayıp, 66,8. km’de Gümüşhane il sınırları içerisinde Köstere mevkiinde yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Köstere Deresi-Gümüşhane arası Devlet Yolu güzergâhına bağlanacağını aktaran Bakanlık, Zigana Tüneli’nde bugüne kadar toplamda 2x13,3 km’lik yüzde 91 tünel kazı ve destekleme yapıldığını, ayrıca toplamda 2x 9,8 km’lik yüzde 68 kaplama işlerinin tamamlandığını bildirdi.