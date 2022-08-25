Emlak vergisinde 2023 için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri

Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedellerinin alt ve üst sınırı belirlendi.

Emlak vergisini oluşturan önemli kriter açıklandı. Emlak vergisi kanunu kapsamında 2023 yılı için binaların inşaat maliyet bedelleri netleşti.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 140,03 lira ile 6 bin 423,65 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, yayınlandı.

2023 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

Tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

AA'nın haberine göre Tebliğle; fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

Metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları: