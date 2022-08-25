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- Emlak vergisinde 2023 için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri
Emlak vergisinde 2023 için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri
- 25.08.2022 - 10:41
- Güncelleme : 25.08.2022 - 12:12
Emlak vergisini oluşturan önemli kriter açıklandı. Emlak vergisi kanunu kapsamında 2023 yılı için binaların inşaat maliyet bedelleri netleşti.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 140,03 lira ile 6 bin 423,65 lira arasında değişecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, yayınlandı.
2023 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri
Tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.
AA'nın haberine göre Tebliğle; fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
Metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları:
- Mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedeli: 2 bin 930,55 lira ile 6 bin 423,65 lira
- Birinci sınıf inşaatlar: 1236,74 lira ile 4 bin 295,70 lira
- İkinci sınıf inşaatlar: 871,23 lira ile 2 bin 910,41 lira
- Üçüncü sınıf inşaatlar: 294,29 lira ile 1982,22 lira
- Basit inşaatlar: 140,03 lira ile 893,96 lira