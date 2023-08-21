Gayrimenkul alım tercihi değişti! Arsa ve tarla satışlarında rekor kırıldı Türkiye'de gayrimenkul satışlarında konut satışları azalırken arsa ve tarla satışlarında artış yaşandı. Gayrimenkul satışlarındaki bu eğilimin artarak devam etmesi bekleniyor.

AA

Türkiye genelinde büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz döneminde rekor kırdı.

Ülke genelinde ocak-temmuz döneminde 1 milyon 617 bin 812 adet gayrimenkul el değiştirdi.

Bu satışların 675 bin 327'si konut, 942 bin 485'i ise büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul olarak gerçekleşti.

Konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz dönemleri baz alındığında 2022'de 912 bin 448, 2021'de 742 bin 583, 2020'de 608 bin 353, 2019'da ise 525 bin 740 adet olmuştu.

Konut dışı gayrimenkulde ise yüzde 3,3 artış yaşandı

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam satışlarda yüzde 6,6 azalış, konutta yüzde 17,7 düşüş yaşanırken, konut dışı gayrimenkulde ise yüzde 3,3 artış gerçekleşti.

Toplam satışlar içerisinde konut dışının oranı ilk kez yüzde 58,3'e ulaştı

Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkulün payı ilk kez yüzde 58,3'e ulaştı. Söz konusu oran son 10 yılda yüzde 44,07 ile yüzde 54,07 arasında değişmişti.

Neden arsa ve tarla satışı konuttan fazla oldu?

Uzmanlar, son dönemde konut dışı gayrimenkul satışlarında kırılan rekora ilişkin değerlendirmelerde bulunarak konut fiyatlarındaki artış ve özellikle ikinci el konutta ulaşılabilirliğin azalmasının, kredi maliyetlerinin yüksekliği ile deprem ve koronavirüs sonrası arsa ve tarlaya ilginin devam etmesinin bu rekoru getirdiğini belirtti.

"Konut satışlarındaki zayıflama eğilimi sürüyor"

Gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman da konut satışlarındaki zayıflama eğiliminin sürdüğünü belirterek, buna etki eden yüksek fiyat ve düşük arz gibi konulardan bahsetti.

Büyükduman, "Konut dışı satışların çok büyük bölümünü arsa ve tarlalar oluşturuyor. Bu alanda satışlar artmaya devam ediyor. Enflasyondan kaçan ancak konuta erişemeyenler arsa ve tarlaya koşuyor." şeklinde konuştu.

"Maket üzerinden arsa almayın, belediyeye mutlaka danışın"

Son dönemde özellikle İstanbulluların en çok arsa ve tarla aldığı Silivri ve Trakya'da incelemelerde bulunan Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınkök de konuya ilişkin değerlendirmeler yaparak, bazı uyarılarda bulundu.

"Silivri ve Trakya tercih ediliyor"

Enflasyona karşı parasını korumak isteyen ve birikimiyle konut alamayanlar ile deprem ve koronavirüs nedeniyle İstanbul'dan hızlıca uzaklaşıp kalabilecek bir yer arayanların Silivri ve Trakya'yı tercih ettiğini anlatan Altınkök, bu talebin bazı fırsatçıları da harekete geçirdiğini söyledi.

"Hisseli arsa ve hisseli tarla satışları yoğunlaştı"

Bölgede hisseli arsa ve hisseli tarla satışlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Altınkök, özellikle küçük yatırımcıların arazi hisselendirme işi yapanların kapısını çaldığını söyledi.

Tarlaların imara açılacağını söyleyenlere dikkat

Altınkök, hisseli tarla satışlarında, bölgenin kısa sürede imara açılacağı ve üzerinde konut geliştirilebileceği gibi vaatler verildiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: