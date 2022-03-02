Gayrimenkul zengini ünlüler

Ülkenin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul satın alan ünlüler, yurt dışında edindikleri gayrimenkulleriyle de listede yer alıyor.

Televizyon ekranlarının sevilen isimleri, gayrimenkul yatırımlarıyla sektöre hareketllik katıyor.

Birçok isim; Emlak zengini ünlüler, yatırımcı ünlüler ve toprak sahibi ünlüler olarak Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alıyor.

AĞIRLIK İSTANBUL'DA

Konut ve arsa fiyatlarındaki artışla birlikte yatırımları her geçen gün değerlenen ünlü isimler, İstanbul ağırlıklı olarak konut satın alıyor.

Öte yandan tatil beldelerinde gayrimenkul satın alan ünlüler, yurt dışında edindikleri gayrimenkulleriyle de listede yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN EMLAK ZENGİNİ ÜNLÜLERİ

- Kenan İmirzalıoğlu: Toprağa yatırım yapmanın önemini bilen başarılı oyuncu, lsitenin başında yer alıyor. Sektöre restorasyon yöntemiyle giriş yapan ve eski binaları yapılandırarak ticari kar sağlayan İmirzalıoğlu, arazi ticaretine de yöneldi. Tekirdağ Çerkezköy’de 10 dönümlük arazi satın alan Kenan İmirzalıoğlu, Cihangir ve Tarlabaşı bölgelerinde emlak yatırımlarına devam ediyor.

- Necati Şaşmaz: İnşaat sektörüne yeni projelerle yatırım yapan ünlü oyuncu, İstanbul’un projelerinde topraktan satın alma usulüyle yatırımlarına devam ediyor. Fenerbahçe Orduevi yakınlarındaki bir rezidans sahibi olan Şaşmaz, deniz manzaralı dairenin ardından Ataşehir Konutlarında 50 daire ve 1 süpermarket sahibi. Şaşmaz'ın Şişli Bomonti’de ise bir rezidansta 18 dairesi bulunuyor.

- Aşkın Nur Yengi: 16 adet dairesi bulunan başarılı şarkıcı Aşkın Nur Yengi, kazançlarını emlak sektöründe değerlendiren ünlüler arasında yer alıyor. İstanbul’un çeşitli semtlerinde değerli daireleri satın alan Yengi, yatırımcılık yönünü geliştiriyor.

AMERİKA'YA YATIRIM

- Sibel Can: Ünlü şarkıcının İstanbul’un çeşitli semtlerinde 50’ye yakın dairesi bulunuyor. Nakkaştepe, Beykoz, Levent, Bodrum’da da evi olan Can, yatırımlarını Amerika’da da devam ettiriyor.

- Emrah Erdoğan: Etiler ve Levent civarında çok sayıda konutu olan şarkıcı 200 kadar konutun sahibi. Fulya’da bir rezidansa yatırım yaparak 12 dükkan alan Emrah, geçtiğimiz yıllarda yine Florya’da 2 milyon dolar değerinde bir spor tesisi satın aldı.

- Seda Sayan: Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, iki rezidans ile Etiler ve Gayrettepe semtlerinde konut sahibidir. Şarkıcının Bodrum’da 3 adet villası, Londra’da evi ve İstanbul’un farklı semtlerinde ortalama 30 civarında dairesi bulunuyor.