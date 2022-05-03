Görünüşe ve tekniğe göre pencere modelleri

Görünüşe ve tekniğe göre pencere modelleri

Evlerin ve binaların mimari yapılarına göre farklı şekillere sahip olan pencereler, kullanıldıkları alanlara göre değişiklik göstermekte. İşte o modeller...

Evlerin karakterlerini yansıtan pencereler, her kullanım alanına göre farklılık göstermekte.

Ahşap evler için ahşap pencere, betonarme evler için tüm pencereler tercih edilebilirken, önemli nokta olarak iç ve dış çephe estetiğinin korunması olarak belirleniyor.

Sabit pencereler

Cam duvar olarak da tanımlanabilen sabit pencerelerin açılma özelliği yoktur. Sabit pencereler, açılan pencerelerin yanında kullanılsa da, havalandırma gerektirmeyen yalnızca manzara penceresi olarak da kullanılabilmekte.

Vasistaslı pencereler

Çift açılımlı olarak da adlandırılabilen vasistaslı pencereler, 2000'li yıllar itibarıyla kullanılmaya başlanan bir model. Aynı zamanda iç alanı havalandırmak adına en iyi modellerden biridir. Giderek kullanımı yaygınlaşan bu pencere, hem içe hem de düşey yöne açılabilmektedir.

Güneşlik penceresi

Çatı katlarında daha çok kullanılan pencere modeli, estetik açıdan en hoş görünen pencereler arasında. Duvardan çatıya kadar uzanan pencereden, yağışlı hava ve gökyüzünün muazzam manzarası izlenebilir. Bu pencerelerin en önemli özelliklerinden biri ise yukarıda cam olmasına rağmen içeriye su sızdırmıyor olmasıdır.

Kemerli pencereler

Sıradışı modelleri ile klasik mimarinin kendini gösteren pencereleri, günümüzde klasik ve modern tarza uyum sağlamakta. Gösteriş acısından oldukça beğenilen kemerli pencereler, uzunluğuyla ve kemerleri ile göze çarpıyor.

Panjurlu pencereler

Herkesin hayallerini süsleyen panjurlu evler, dış cephe açısından içleri ısıtan bir görüntü oluşturuyor. Yazlık bölgelerde karşımıza sıkça çıkan panjurlu pencereler, güneşin ve hava akışının kontrolünü sağlamak adına en önemli modellerden biri.