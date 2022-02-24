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    İnşaat sektörüne gelen zamlar taşeronları da etkiledi

    İnşaat sektörünün en önemli malzemesi olan çimento ve demire gelen fahiş zamlar, taşeronları ve müteahhitleri büyük oranda etkiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:59
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    İnşaat sektörüne gelen zamlar taşeronları da etkiledi

    Türkiye'de inşaat sektöründe maliyet artışları her geçen gün devam ediyor.

    Çimento ve demir başta olmak üzere gelen zamlardan taşeron işçiler de etkilenmeye başladı.

    Hemen hemen her gün farklı fiyatlarla piyasaya sürülen malzemeler nedeniyle taşeron şirketler uzun süre proje almayı bıraktı.

    PROJELER ERTELENİYOR

    Taşeronlar uzun süreli projelerden kaçınırken inşaat firmaları çalıştıracak işçi bulmakta zorluk çekerek projeleri erteliyor.

    Öngörülemeyen fiyatlar nedeniyle alınan işlerin verilen fiyatlarla tamamlanamaması ise sektörde büyük sorunlara yol açıyor.

    İnşaat sektörüne gelen zamlar taşeronları da etkiledi #1

    VAKTİNDE TAMAMLANAMIYOR

    Taahhütlü projeler, zaman içerisinde sıkça değişkenlik gösteren malzeme fiyatları nedeniyle vaktinde tamamlanamayabiliyor. Bu süreçten etkilenen taşeronlar ve müteahhitler, o günkü döviz kuruyla işlem ve alım yapabildiklerini belirterek durumdan şikayetçi olduklarını dile getiriyor.

    İnşaat sektörüne gelen zamlar taşeronları da etkiledi #2

    GÜNCEL ÇİMENTO FİYATLARI

    • 1 Kg Gri Çimento (42,5) 8,50 TL
    • 3 Kg Gri Çimento (42,5) 18,00 TL
    • 5 Kg Gri Çimento (42,5) 25,00 TL
    • 50 Kg (1 Torba) Gri Çimento (42,5) 70,00 TL
    • 1 Kg Beyaz Çimento (42,5) 15,00 TL
    • 3 Kg Beyaz Çimento (42,5) 31,00 TL
    • 5 Kg Beyaz Çimento (42,5) 40,00 TL
    • 50 Kg (1 Torba) Beyaz Çimento (42,5) 105,00 TL

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