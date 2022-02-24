İnşaat sektörüne gelen zamlar taşeronları da etkiledi

İnşaat sektörünün en önemli malzemesi olan çimento ve demire gelen fahiş zamlar, taşeronları ve müteahhitleri büyük oranda etkiliyor.

Türkiye'de inşaat sektöründe maliyet artışları her geçen gün devam ediyor.

Çimento ve demir başta olmak üzere gelen zamlardan taşeron işçiler de etkilenmeye başladı.

Hemen hemen her gün farklı fiyatlarla piyasaya sürülen malzemeler nedeniyle taşeron şirketler uzun süre proje almayı bıraktı.

PROJELER ERTELENİYOR

Taşeronlar uzun süreli projelerden kaçınırken inşaat firmaları çalıştıracak işçi bulmakta zorluk çekerek projeleri erteliyor.

Öngörülemeyen fiyatlar nedeniyle alınan işlerin verilen fiyatlarla tamamlanamaması ise sektörde büyük sorunlara yol açıyor.

VAKTİNDE TAMAMLANAMIYOR

Taahhütlü projeler, zaman içerisinde sıkça değişkenlik gösteren malzeme fiyatları nedeniyle vaktinde tamamlanamayabiliyor. Bu süreçten etkilenen taşeronlar ve müteahhitler, o günkü döviz kuruyla işlem ve alım yapabildiklerini belirterek durumdan şikayetçi olduklarını dile getiriyor.

GÜNCEL ÇİMENTO FİYATLARI