İnşaat üretimi yıllık yüzde 15,5 arttı

AA

Konut satışlarının hızlandığı gibi aynı zamanda inşaat sektöründeki üretimin de arttığı görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.



İnşaat üretim endeksi ocakta, bir önceki aya göre yüzde 5,5, yıllık bazda yüzde 15,5 artış gösterdi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,5 yükseldi.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 5,5 ARTTI

İnşaat üretim endeksi ocakta aylık bazda ise yüzde 5,5 artış yaşadı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 9,9 artış gösterdi.