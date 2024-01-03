İş yeri kirası Ocak 2024 ayı zam oranı belli oldu: Yüzde 53,86 Konutlardaki kiracılar Temmuz 2024’e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenileyecekler. Ancak iş yerleri için enflasyon oranında artış geçerliliğini koruyor.

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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.

Zam oranı yüzde 53,89 oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 53,89 oldu.

İş yerlerinin kira zam oranı örnek hesaplanması

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 389 lira zamla 15 bin 589 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 83,5 lira zamla 23 bin 83,5 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 10 bin 778 lira zamla 30 bin 788 lira olacak.

25 bin liralık bir iş yeri kirası 13 bin 472,5 lira zamla 38 bin 472,5 lira olacak.

30 bin liralık bir iş yeri kirası 16 bin 167 lira zamla 46 bin 167 lira olacak.