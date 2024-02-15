İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları! Kira rekoru Sarıyer'de İstanbul'daki 39 ilçede 100 metrekare 2+1 bir dairenin ortalama kirasını aktarmak için yaptığımız araştırmada, pahalılıkta birbiri ile yarışan ilk üç ilçe Sarıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu oldu.

Özel Haber

Türkiye genelinde artan kiralarla etkin mücadele için Ticaret Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve alınan sıkı tedbirler sonucunda kiralarda düşüşler görülmeye başlandı.

İnternet ilan sitelerine gerçek olmayan kişilerin sahte reklam vermesinin önüne geçildi. Böylece fiyatlar için gerçek dışı emsal gösterilmesi dönemi sona erdi.

Antalya ve Mersin'de de Rusya-Ukrayna savaşı ile yerleşen yabancıların tersine göç etmesi fiyatları düşüren bir başka etken oldu.

Biz de Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'daki 39 ilçede farklı farklı kiraların son geldiği durumu ortalama rakamlarla gözler önüne sermek istedik.

En yüksek kira Sarıyer'de

İstanbul'da en yüksek kira 40 bin TL ile Sarıyer ilçesinde kaydedildi.

En düşük kiranın ise 12 bin TL ile Arnavutköy, Esenyurt ve Silivri ilçesinde olduğu görüldü.

"Kira enflasyonu TÜFE'nin üzerinde"



Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı Ensonhaber'e yaptığı değerlendirmede; 2024 yılı ocak ayı itibarıyla tüketici fiyatları yıllık artışı yüzde 64,9 olduğunu, kira yıllık enflasyonun ise yüzde 111,8 ile oldukça yüksek bir seviyede gerçekleştiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

"Sıfır binalarda kiralar biraz daha yüksek"

İstanbul’da şu an için genel anlamda konutların metrekaresi yaklaşık 170-180 lira bandında diyebiliriz. Bu da 100 metrekare bir konut için toplamda 17-18 bin liralara geliyor. Ancak bu rakam sıfır binalarda biraz daha artıyor ve metrekaresi 200-220 lira ile toplamda 20-22 bin lira bandına yaklaşıyor.

"Kira artışları yatay seyirde"

Kira artış oranları 2023 itibariyle nispeten yatay bir seyre girdi. Ocak ayı itibariyle tekrar kısmen yükseliş gösterdiğini söyleyebiliyoruz.

Kiraların düşmesi için devreye alınacak uygulamalar

Merkez Bankası’nın raporunda yer aldığı şekliyle devlet destekli kiralık sosyal konut sisteminin geliştirilmesi, özel sektörün kiraya vermek amacıyla konut inşa etmesi, hisseli kiracılık uygulaması gibi farklı uygulamalar devreye alınabilir.

İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

(100 metrekare 2+1 bir dairenin ortalama kirası)

Adalar ilçesi 25 bin TL

Arnavutköy ilçesi 12 bin TL

Ataşehir ilçesi 22 bin TL

Avcılar ilçesi 13 bin TL

Bağcılar ilçesi 15 bin TL

Bahçelievler ilçesi 14 bin TL

Bakırköy ilçesi 24 bin TL

Başakşehir ilçesi 18 bin TL

Bayrampaşa ilçesi 17 bin TL

Beşiktaş ilçesi 34 bin TL

Beykoz ilçesi 20 bin TL

Beylikdüzü ilçesi 14 bin TL

Beyoğlu ilçesi 31 bin TL

Büyükçekmece ilçesi 14 bin TL

Çatalca ilçesi 14 bin TL

Çekmeköy ilçesi 17 bin TL

Esenler ilçesi 13 bin TL

Esenyurt ilçesi 12 bin TL

Eyüp ilçesi 23 bin TL

Fatih ilçesi 16 bin TL

Gaziosmanpaşa ilçesi 16 bin TL

Güngören ilçesi 14 bin TL

Kadıköy ilçesi 29 bin TL

Kâğıthane ilçesi 22 bin TL

Kartal ilçesi 18 bin TL

Küçükçekmece ilçesi 18 bin TL

Maltepe ilçesi 20 bin TL

Pendik ilçesi 16 bin TL

Sancaktepe ilçesi 15 bin TL

Sarıyer ilçesi 40 bin TL

Silivri ilçesi 12 bin TL

Sultanbeyli ilçesi 13 bin TL

Sultangazi ilçesi 13 bin TL

Şile ilçesi 18 bin TL

Şişli ilçesi 26 bin TL

Tuzla ilçesi 17 bin TL

Ümraniye ilçesi 19 bin TL

Üsküdar ilçesi 20 bin TL

Zeytinburnu ilçesi 18 bin TL

*Rakamlar online ilan platformlarında yayınlanan ilanların ve yenilenen kira kontratlarının ortalaması alınarak oluşturuldu.

Kiraların merkezi bir platformda takibi hedefleniyor

Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda tavsiye edilen konular arasında bu yıl içerisinde kiraların merkezi bir platform içerisinde takibinin sağlanması konusu yer alıyor.