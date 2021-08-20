İstanbul’da konut bakımından değeri artan ilçeler

Pandemi nedeniyle İstanbul’da sessiz, sakin ve huzurlu bölgelerde bulunan konutları tercih edenler, ilçelerin popülerliğini de artırdı. Uçuk fiyatlara rağmen öncelik depreme dayanıklı binalar oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte konut seçimleri de değişti.

Pandemi nedeniyle evlerde geçirilen sürenin artması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile şehrin kalabalığından uzak, daha sakin, geniş ve yazlık şeklinde konutların yer aldığı bölgelere talep arttı.

Bu da konut fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Her ne kadar fiyatlarda pahalılık söz konusu olsa da Türkiye’nin en yüksek nüfuslu ili İstanbul’da, hem depreme dayanıklı hem de konforlu konutlardan vazgeçilmedi.

Öyle ki konut fiyatları, bulundukları ilçelerin popülerliğini de artırdı.

10 YILDA DEĞERLENECEK İLÇELER VE SEMTLER

Uzmanlar, megakentte 10 yılda değerlenecek ilçeleri ve şu anda değerli olan semtleri sıraladı.

Buna göre İstanbul’un en değerli 5 ilçesi Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Adalar olarak gösterildi.

Sarıyer’de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 15 bin 857 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 466 bin 750 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 48 yıl.

Beşiktaş’ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 844 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 881 bin 628 TL, geri dönüş süresi de 44 yıl.

Bakırköy’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 85 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 540 bin 80 TL, geri dönüş süresi 38 yıl.

Kadıköy’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 738 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 458 bin TL, geri dönüş süresi 38 yıl.

Adalar’da ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 127 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 395 bin 380 TL, geri dönüş süresi 36 yıl.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN 5 İLÇE

En çok değer kazanan ilçelerin yıllık değer değişimine bakıldığında da Adalar, Şile, Büyükçekmece, Sarıyer ve Avcılar öne çıktı.

Endeksa verilerine göre Adalar’da konutlar son 1 yılda yüzde 51,95 değer kazandı.

Adalar’dan sonra en fazla değer artışının Şile’de olduğu görüldü. Şile’de konutların yıllık değer artışı yüzde 51,83 seviyesinde.

En fazla değer artışı olan üçüncü ilçe olan Sarıyer’de ise yıllık değer artışı yüzde 36,97 seviyesinde.

Büyükçekmece’de yıllık değer artışı yüzde 37,32, Avcılar’da ise yüzde 36,58 seviyesinde.

Bu iki bölge de, konut metrekare satış fiyatları diğer ilçelere göre daha uygun ve geri dönüş süreleri de makul seviyelerde olduğu için özellikle yatırım için cazip konumda.

3 İLÇE ÜST SIRALARDA

Önümüzdeki 10 yılda da yine Beşiktaş, Bakırköy ve Kadıköy değer artışının en yüksek yerler olarak ön plana çıkıyor.

Değer artışı olarak öne çıkacak bölgeler ise Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla olarak görülüyor.

EN DEĞERLİ SEMTLER

Avrupa yakasında metrekare fiyatında; Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ilçeleri en pahalı ilçeler olarak kayıtlara geçti.

Anadolu yakasında ise; Beykoz, Kadıköy ve Adalar en pahalı ilçeler olarak görülüyor.

Ortalama yüzde 50 civarında ciddi fiyat artışının yaşandığı ilçeler ise Beykoz, Sarıyer ve Avcılar…

Bu ilçeleri Başakşehir, Üsküdar ve Adalar takip ediyor.

HENÜZ ARTIŞIN FAZLALAŞMADIĞI İLÇELER

Artışın henüz fazlalaşmadığı yerler de var…

Anadolu yakasında; Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe, Çekmeköy. Avrupa yakasında da Zeytinburnu, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Esenler.

ARSA ARZININ DEĞER ARTIŞINI YÜKSELTTİĞİ BÖLGELER

İstanbul'un ilçelerindeki değer artışının başlıca sebebi de arsa arzı…

Özellikle merkezi lokasyonlarda arsa arzının az olması sebebiyle değer artışının her zaman daha fazla olduğunu belirten uzmanlar, bu artışın en çok olduğu ilçeleri Avrupa yakasında Fatih, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Bakırköy, Anadolu yakasında ise Kadıköy ve Üsküdar olarak görüyor.

Ulaşım, altyapı, sosyal donatı ve yapılaşma kalitesi ile öne çıkan ve değer artışı yaşayan bölgeler de Kağıthane, Göktürk, Ümraniye, Çekmeköy, Ispartakule ve Başakşehir olarak öne çıkıyor.

TÜKETİCİNİN BEKLENTİSİ

Pandemi süreci tüketicilerin konuttan beklentileri farklılaştı.

Online çalışma modelinin yaygınlaşması, balkon, teras ve bahçe gibi alanların önemi daha net anlaşılırken, parklara yeşil alanlara komşu olan konutlar daha çok tercih edilir hale geldi.

Ulaşım akslarına kolay ulaşımın olduğu, araca ihtiyaç olmadan spor ve kültürel aktivitelerin yapılabildiği ilçeler yatırımcılarına şimdiden daha fazla katma değer sağlamaya başladı.