İstanbul'da riskli binaların dönüştürülmesi için başvurular bugün başladı İstanbul’da yüzyılın dönüşümü kapsamında, riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başvurular bugün (26 Nisan Çarşamba) başladı. Başvurular 29 Mayıs tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi.

Eski ve depreme dayanıksız binaların kentsel dönüşüme girmesi öncelikli hale geldi. Olası İstanbul depremi öncesinde depreme dayanıklı konutlarda oturulmasını sağlayan projeler hız kazandı.

Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını “Yarısı Bizden” kampanyası, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kampanyanın detaylarını paylaştı.

İstanbul’da yüzyılın dönüşümü

Etrafındaki 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremindeki acıları bir daha için İstanbul’da yüzyılın dönüşümü ile sağlıksız ve riskli yapı bırakmamak için adımlar atıldı.

TOKİ eliyle yapılacak, 200 bin konutun yerinde dönüşümü için başvurular alınmaya başlandı.

İstanbul’daki binaların durumu ve kentsel dönüşüm çalışmaları

İstanbul'da 5,9 milyon konut var. 1,5 milyon konut ise riskli. Kentsel dönüşümün ilk başlangıcı 2012 yılında Gaziosmanpaşa'da başladı. İstanbul'da şimdiye kadar yaklaşık 700 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı. 98 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Her yıl 300 bin konutun yenilenmesi ile 5 yıllık sürede 6 milyonu aşkın vatandaşın daha sağlıklı ve güvenilir yapılara yerleştirilmesi hedefleniyor.

Başvuru nasıl yapılacak?

Binasını TOKİ eliyle kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyen bağımsız bölüm malikleri e-Devlet üzerinden 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.

Başvuru yapılırken rezerv alan veya yerinde şekliyle bir ayrım söz konusu olacak.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Dönüşüme girecek konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Binalar bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca gelip incelenecek.

Bu rapor riskli yapı tespit raporu çerçevesinde değerlendirilecek ve anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak, proje aşamasına geçilecek.

Eğer 3'te 2 çoğunluk en geç 6 ay içinde kabul eder ve süreci ilerletmek isterse süreç başlamış olacak.

Ruhsat alma ile beraber, bina boşaltılacak.

TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci ile bina en geç 2 yıl içinde tamamlanacak.

Dönüşüme giren daire sahibi nasıl desteklenecek?

Bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

Dönüşümün maliyeti ne olacak?

İki ayrı daire alternatifi ile vatandaşlar dönüşüm sürecine dahil olabilecek.

Vatandaşlara 100 metrekare 2+1 ve 120 metrekare 3+1 daire alternatifleri sunulacak.

İnşaat maliyetinin metrekare başına 15 bin TL olduğu kabul edilerek hazırlanan planlama çerçevesinde 100 metrekare bir daire 1 milyon 500 bin TL, 120 metrekare bir daire için de 1 milyon 800 bin TL'nin yarısı devlet tarafından karşılanacak.

Kalan tutarlara yüzde 10 peşinat, 0,79 vade farkı ile, 2+1 için 5 bin 625 TL, 3+1 için de 6 bin 750 TL taksit ile ödeme kolaylıkları sağlanmış olacak. 10 yılda artışlar TÜFE'ye veya memur maaş katsayısına endeksli olarak artırılacak.

İşte soru ve cevaplarla “Yarısı Bizden” projesi...

1- Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?

İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2- Kampanya sadece İstanbul’da mı yapılacak?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup, önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.

3- Başvuruda ücret ödenecek mi?

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.

4- Başvuru tarihleri ne zaman?

Başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

5- Fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak?

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.

6- Bir binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi?

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

7- Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.

8- 2/3 çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri ne olur?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

9- Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

Yapabilir.

10- Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi?

Yapabilir.

11- Konutlar nasıl inşa edilecek?

Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

12- Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı?

Yapılacak.

13- Başvuruda gelir şartı olacak mı?

Olmayacak.

14- Bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?

Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

15- Daha önde riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya dahil midir?

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

16- Yeni bina kaç katlı olacak?

Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

17- Kapalı otopark yapılacak mı?

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

18- Dairemizi boşalttığımız süre içerisinde kira desteği olacak mı?

Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5 bin 250 lira kira, 10 bin 500 taşınma yardımı yapılacak.

19- Başvurumu yaptım, sürecimi nasıl takip edebilirim?

Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

20- Sitede oturuyoruz, yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurması gerekiyor?

Başvuruyu sadece malikler yapabilir.

21-Hangi ilçelerde dönüşüm olacak?

39 ilçede dönüşüm olacak.

22- Peşin talep edilecek mi?

Yüzde 10'u peşin talep edilecek.