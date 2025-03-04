AA

İstanbul'da 600 bin riskli konut ve iş yeri bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan "Yarısı Bizden Kampanyası" büyük ilgi gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuruların devam ettiğini bildiren ve şartlarını hatırlatan bir açıklama yaptı.

KAMPANYA 2023'TE BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan 2023'te başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşurken, acil dönüşüme ihtiyaç duyulan İstanbul için "Yarısı Bizden" desteği sürüyor.

700 BİN LİRA HİBE, 700 BİN LİRA KREDİ

İstanbul'da evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği veriliyor.

İLK YIL FAİZSİZ

İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

ALAN BAZLI BÜYÜK DÖNÜŞÜMLER İÇİN

Kampanya kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin liralık hibe desteği sağlanıyor.

İNŞAATLAR TOKİ VE EMLAK KONUT'TAN

Kampanyada inşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülerek, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

15 BİN BİRİMDE SİSTEM YÜRÜYOR

İstanbul'da 15 bin ev ve iş yerinin "Yarısı Bizden" ile dönüşümü devam ediyor.

MURAT KURUM: GELİN SİZİN DE YUVANIZI DÖNÜŞTÜRELİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Zeytinburnu'nda yenilenen evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Mikail Bey ve ailesi için artık korku yok, yalnızca huzur ve mutluluk var. Çünkü Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandılar, evlerini dönüştürdüler. Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE DEPREM KORKUSUNDAN UYUYAMIYORDUK"

Daha önce özellikle torunlarının deprem korkusundan uyuyamadığını anlatan esnaf Mikail Keleş ise şunları kaydetti:

Eski bina olduğu için torunlarım uyuyamıyorlardı. 'Dede, binamız eski, yıkılır mı ne olur?' diyorlardı. Korkuyorduk. Ama şimdi içimizde o korku yok. Evin içini görüyorsunuz, rahat rahat oturuyoruz. Ama eski olsaydı, şu an böyle oturamazdık. Bakanlığımız da bize yardımcı oldu. Onlar olmasaydı zaten biz bu binayı yapamazdık. Yarısı Bizden kampanyasından faydalandık. Kira yardımı aldık. Ben halkımıza tavsiye ederim. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Herkes de faydalanabilir. Millet sorunca hemen gidin, başvurun. Siz de faydalanın diyorum.

"TALEP ANNE BABALARDAN, YARISI DEVLETTEN"

Mikail Keleş'in torunu Ayşe Keleş de deprem korkusu yüzünden ışıkları açık bırakarak uyuduğunu belirterek, "Şimdi daha güzel bir odam var. Odamda rahat rahat yatıyorum. Işıkları açmıyorum. Siz de başvurun, benim gibi çocuklarınız korkmasın. Talep anne babalardan, yarısı devletten." ifadelerini kullandı.

"KAMPANYAYA BAŞVURMAK GEREKİYOR"

Halise Keleş ise vatandaşların kampanyaya başvurmaları gerektiğini vurgulayarak, "Eşim televizyonda duydu, gitti başvuru yaptı. Ben de diyorum, gidin başvurunuzu yapın. Çünkü yarısı devletimizden, yarısı bizden gidiyor. Herkesten Allah razı olsun. Yüzümüz gerçekten gülüyor. Çocuklarımız, torunlarım ufaktı, hep korkarlardı. Biz de artık akşam yatınca deprem korkusu yok, huzurluyuz. Her çocuk stressiz büyümeyi hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KAMPANYAYI TELEVİZYONDAN GÖRDÜK"

Yılmaz Arslan ise televizyonda kampanyanın reklamlarını gördüklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyayı hep anlattığına işaret eden Arslan, şöyle konuştu: