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    Kaparo tuzağına karşı alınacak önlemler

    Son yıllarda internet üzerindeki konut ilanlarında kaparo tuzağına düşen vatandaşların sayısı arttı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 11:51
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    Kaparo tuzağına karşı alınacak önlemler

    Gayrimenkul satışlarında söz konusu gayrimenkulün bir başkasına satılmasını önlemek adına emlakçıya kaparo verilmektedir.

    Bu durumu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, birçok vatandaşı tuzağa düşürmeye devam ediyor.

    İnternet siteleri üzerinden ilana koyulan evler, muadillerine göre çok düşük tutarda kiralanıyor ve satılıyor.

    PARA HESAPLARINA GEÇİNCE ORTADAN KAYBOLUYORLAR

    Vatandaşlar, ihtişamlı ve planlı olan konutların internet üzerindeki görsellerine inanarak ilgili kişi ile evi tutmak adına iletişime geçiyor ve ön ödeme olarak kaparo gönderiyor.

    Kaparo hesabına geçene kadar evi güzellemeye devam eden dolandırıcılar, para hesaplarına geçtiği andan itibaren ortadan kayboluyor.

    Kaparo tuzağına karşı alınacak önlemler #1

    YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

    2021 yılının Nisan ayından itibaren emlakçılık yapabilmek ve sitelerde ilan verebilmek için emlakçılara yetki belgesi zorunluluğu getirildi.

    Bireysel ilanlar oluşturan dolandırıcılar amaçlarına ulaşmaya bu yöntemle devam ediyor.

    MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ÖNERİLER

    Bu durumun önüne geçilebilmesi için uzmanlar vatandaşlara bilgilendirme yapıyor.

    Emlakçıların yetki belgesinin sorgulanmasını ve kaparo verilecek ise ödemenin banka yoluyla yapılmasını öneriyor. Ev kiralamak isteyenlerin internet sitesinde gördükleri evi fiziken görmeden kaparo bırakmamaları konusunda da uyarıyor.

    Kaparo tuzağına karşı alınacak önlemler #2


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