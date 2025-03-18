KDK, riskli yapının devrinde alınan tapu harcını iade ettirdi

AA

Riskli yapısını devrederken kendisinden 80 bin liralık tapu harcı alınmasının yasaya aykırı olduğunu iddia eden kişiye Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) devreye girdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, riskli yapısını devreden kişiden mevzuata aykırı şekilde tahsil edilen 80 bin liralık tapu harcının iadesini sağladı.

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, riskli yapı konumundaki taşınmazının tapu devir işlemini gerçekleştirdi. Tapu Müdürlüğünce kişiden 80 bin lira tapu harcı alındı.

KANUNA GÖRE, YAPILAN İŞ HARÇTAN MUAF

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mevzuatı kapsamında yaptığı işlemin her türlü harç ve resimden muaf olması gerektiğini savunan kişi, tahsil edilen harcın iadesi adına KDK'ye başvurdu.

ALINAN HARÇ GERİ İADE EDİLDİ

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlarla sorunun çözümüne ilişkin temasa geçti. KDK'nin girişimiyle, başvurucudan alınan 80 bin lira tapu harcının iadesi gerçekleştirildi.