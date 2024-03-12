Kenevir ile inşa edilen yapılar çevresel faktörlerine dayanıklı Farklı malzemelerden 5 ayrı prototip yapı inşa edildi; aynı çevre koşullarına maruz kalan yapılardan kenevirle inşa edilen, diğerlerine oranla dayanıklı bulundu.

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AA

Kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalara yönelen ve “Endüstriyel Kenevir” alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından bir deney yapıldı.

Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kampüs alanına kenevir bitkisi kullanılarak tuğla ve yalıtım malzemelerinden 5 ayrı prototip yapı inşa etkilerini ve kenevir kullanılarak yapılan binalarda küf gözlenmediğini söyledi.

Tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik sektörüne, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok kullanım alanı bulunan endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması amacıyla, kenevir esaslı yapı malzemesinin diğer yapı malzemeleriyle arasındaki farkın ortaya çıkarılabilmesi amacıyla kampüs alanı içerisinde farklı malzemelerden 5 ayrı prototip yapı inşa edildi.

Kenevir esaslı yapılar üzerinde ölçüm yapıldı

Kenevir esaslı yapıların oksijen geçirgenliği, karbondioksit süzme yeteneği, ses, ısı ve diğer yalıtım özellikleri gözlemlenerek ölçümler yapıldı.

Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalar ve üretilen yapı malzemelerini çevresel testlere tuttuklarını anlatarak karşılaştırma yaptıklarını belirtti.

“Karbon salınımını azaltıyor”

Farklı yapı malzemelerinden yaptıkları kulübelerde 2 yıl çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, şu bilgileri verdi:

Çalışmalarımız neticesinde kenevirle üretilen yapıların performansları çok iyi oldu ve diğer yapı malzemeleriyle rekabet edilebilir birer yapı malzemesi üretilebileceği ortaya konuldu. Öncelikle yapılarda yağmur ve su almayla beraber oluşan küf, kenevirli binalarda gözlemlenmedi. Ayrıca bu doğal malzeme ile bakteri üretmeyen, dünyamızın güncel bir problemi olan karbon salınımının azaltılmasını noktasında da güzel vaatler sunmaktadır.

“Kenevirli malzemeler küf tutmuyor”

Kenevir ile inşa edilen yapıların çevresel etkilerden daha az etkilendiğini söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

Yapılar kışın oturduğunuzda evin sıcaktan dışarıya daha az verirken yazınsa evin serinliğini daha uzun süre tutmaktadır. Hafiflik noktasında da kenevir gayet hafif bir yapı malzemesi ve üretime imkan sağlamaktadır. Kenevirin üstünlüklerinden bahsedecek olursak kenevir doğal bir malzemedir. Bunun sonucunda da görmüş olduğunuz gibi küf oluşumuna veya benzeri durumların oluşumuna da imkan vermemektedir. Kenevirin çeşitli formlarda yani tuğla, panel ve döküm olarak kullanımıyla kenevirden duvarlar, inşa edilebileceği ortaya konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)