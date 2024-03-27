Kimler verecek, verilmediğinde ne olacak? Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan Emlak uzmanları, kira gelir beyanında son günün 1 Nisan olduğunu hatırlatarak kimlerin bu vergiyi vereceğini ve kira gelirinde o adrese ait faturalı giderleri vergiden düşülebileceği gibi detayları aktardı.

DHA

Bu yıl kira geliri elde edenlerin vergi kaçırmaması için çok yönlü tedbirler alındı.

Türkiye genelinde 7 milyona yakın kira geliri elde eden mükellefin vergisini eksiksiz ödemesi amaçlandı.

2023 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanı ve ilk taksitlerinin ödemesi için ise son tarih ise 1 Nisan olarak ilan edildi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, mesken kira geliri elde edenlerin, elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin TL’yi aşması halinde beyanname vermeleri gerektiğini belirtti.

Verilen bilgilere göre, Özelmacıklı'nın verdiği bilgilere göre, ergi kesintisine (tevkifata) tabi iş yeri kira gelirleri elde edenlerde ise, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL’yi aşması halinde beyanname verecekler.

"Kira geliri 21 bin TL’yi aşınca beyanname verilmeli"

Gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edildiğini ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulduğunu belirten Özelmacıklı, şu bilgileri paylaştı:

Mesken kira geliri elde edenlerin elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin TL’yi aşması halinde beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi kesintisine (tevkifata) tabi iş yeri kira gelirleri elde edenler ise, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL’yi aşması halinde beyanname verirler.

Bir meskene iki kişi ortaksa

Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde şahıslardan her birinin, sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.

’’Gerçek gider veya götürü gider seçilebilir’’

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde seçilebilecek gider yöntemleri hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, şu bilgileri aktardı:

Götürü gider yöntemi seçildiğinde, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilebiliyor. Gerçek gider yönteminde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebiliyor. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir. Örneğin sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Bu yıl beyannamenin son günü: 1 Nisan

2023 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle 1 Nisan tarihine kadar verilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, şu bilgileri verdi:

Kira gelirine ilişkin beyannamenin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde verilmesi mümkün. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır. Sisteme hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden ve Dijital Vergi Dairesi'nden giriş yapılabilir.

Cezai işlem uygulaması var

Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumlarında cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5’ine kadar değişebiliyor ve kişi istisna tutarından da yararlanamıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)