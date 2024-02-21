Kira gelirini beyan etmeyen mal sahibini kiracı beyanları ele verecek Hiç kira geliri beyan etmeyen ya da düşük beyan eden mal sahipleri mercek altına alındı. Vergi kaçıran mal sahipleri, kiracıların beyanları ile tespit edilecek. Bu aşamada kiracılara, internet vergi daireleri üzerinden de bildirim yapma kolaylığı sağlandı.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergilendirilmesi ve kayıp kaçağın önlenmesi için yeni bir uygulama başlatılacağını, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alınacağını açıklamıştı.

Bakan Şimşek'in haber verdiği uygulamaya başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirini beyan etmeyen ev sahiplerini tespit etmek için kiracılara görüşme mektubu göndererek görüşmeye çağırdı.

Çağrılar tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilecek ancak önce büyükşehirlerden başladığı görüldü.

Gönderilen mektuplarda; kiracılardan kira kontratı, kira ödeme makbuzları ve İBAN bilgilerinin beraberinde getirmeleri istendi.

Bu bilgilere dayanılarak mal sahiplerinin kira gelirini tam bildirip bildirmediği ya da hiç bildirmediği saptanacak.

4,5 milyon konut mercek altında

Kira gelirini beyan etmediği hesaplanan 4,5 milyon konutun, vergi kapsamına alınması hedefleniyor.

Mart ayından verilecek kira gelir beyanname sayısı artırılarak vergi tahsilatının çoğaltılması bekleniyor.

İnternetten de başvuru yapılabilecek

Bu aşamada Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), görüşme mektubu alan kiracıların belirtilen adrese, belirtilen gün ve saatte gitmesi uygulamasını kolaylaştırmak için internet vergi dairesinden başvuru seçeneğini ilan etti.

Buna göre kiracılar, 1 Mart'tan itibaren internetten form doldurabilecek.

Kira Bildirim Formuna erişim nasıl olacak?

Kiracıların internet vergi dairesine girebilmeleri için önce bu sisteme girmek için gerekli bir şifrelerinin olması gerekiyor. Sistem, şifre almak için kullanıcıları yönlendiriyor.

Uygulamaya girildiğinde "Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz." ifadesi görülüyor.

Dijital Vergi Dairesi'ne girmek yeterli

Gelir İdaresi Başkanlığı, bir açıklama yaparak kiracılara kiracıların forma nasıl ulaşacağını ve yapılacak aşamaları da şu ifadelerle bildirdi:

Kira Bildirim Formu; Dijital Vergi Dairesi'ne (dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve şifre veya e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında sol menüde en alt bölümde yer alıyor.

“Kira Bildirim Formu” alanında kullanıcılardan istenen; "Kiracıya ilişkin bilgiler", "Mülk sahibine ilişkin bilgiler", "Taşınmaza ilişkin bilgiler", "Kira ücretinin yatırıldığı hesap bilgileri" ve "Bildirime ilişkin açıklamalar" bölümlerinin doldurularak kaydedilmesi gerekiyor.