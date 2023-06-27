Konut aidatlarına asgari ücret oranında artışa tepki Apartman aidatlarının, o binada çalışan kişilerin maaşı düşünülerek asgari ücret oranında artırılması isteniyor. Ancak uzmanlar, apartman giderlerinin sadece çalışanlar olarak görülmemesini belirterek daha küçük oranda artırılmasından yana.

AA

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük artışın, apartman ve site aidatlarına da aynı oranda zam olarak yansıtılmasına ilişkin hazırlıklar, tesis yönetim sektörü tarafından tepkiyle karşılandı.

Aidatlara yüzde 34 zammın fahiş bir artış olduğu dile getirildi.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, yaptığı değerlendirmede, şu bilgileri paylaştı:

Temmuz ayından geçerli olacak şekilde asgari ücrete gelen yüzde 34'lük artış, apartman ve site aidatlarında da aynı oranda artışın olacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar site ve apartman bütçelerinin büyük kısmını personel giderleri oluştursa da enerji, bakım-onarım ve diğer giderler de bütçenin genelindeki artış oranını belirliyor.

Apartman giderlerinin oranları:

Sağır, bir ana gayrimenkulün veya toplu yapının giderlerinin, yüzde 50-65'inin çalışan sayısı, yüzde 20-35'inin enerji giderleri, yüzde 5-12'sinin teknik bakım-onarım ve sözleşmeli giderler, yüzde 3-25'inin de diğer giderler ile belirlendiğine ve bu giderlerin değişkenlik gösterebileceğine işaret ediyor.

Aidata direkt yüzde 34 zam fahiş olur

İşletme bütçelerinin bir yıllık yapıldığına da dikkati çeken Sağır, şöyle konuştu: